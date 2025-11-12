Igor Thiago, el relevo ideal para el '9' que romperá el mercado

Son una fábrica inacabable de talentos y una máquina de imprimir dinero. El equipo que el pasado verano sacó 132,7 millones de euros por las ventas de Bryan Mbeumo (75 millones al Manchester United) y Yoane Wissa (57,70 al Manchester United) ya se frota las manos con su nuevo jugador 'pelotazo': el responsable de hacer olvidar a todo un ídolo como Ivan Toney, que se marchó en la 24/25 a Arabia Saudí dejando 42 millones en caja.

Un brasileño nacionalizado búlgaro de 24 años y 191 cm de estatura que apenas lleva 12 partidos en el Brentford y ya es la gran sensación de la Premier League: Igor Thiago Nascimento Rodrigues Silva, Igor Thiago, es el '9' de los 'Bees' que llegó el verano de 2024 procedente del Brujas por 33 millones de euros (cifra récord) y ya está amortizando su fichaje. Su historia es increíble, pues en la pasada temporada apenas disputó 8 partidos (ningún gol) se lesionó gravemente el menisco y estuvo cinco meses sin jugar.

Y en apenas 12 partidos esta campaña, el de Gama suma 9 goles (8 de ellos en Premier League, siendo el segundo máximo goleador de la liga sólo por detrás de un tal Erling Haaland, con 14). Con otro entrenador, Keith Andrews, respecto al que le fichó, Thomas Frank. A base de talento y esfuerzo, su adaptación al equipo ha sido inmediata en cuanto ha estado al 100%, en un nuevo ejemplo del increíble equipo de 'scouting' del Brentford, capaz de detectar talentos por explotar y fuera del radar de los grandes que se convierten en estrellas en un abrir y cerrar de ojos.

Only Erling Haaland has scored more goals this season than @BrentfordFC's Igor Thiago! ✨ pic.twitter.com/FeVN9epcRv — Premier League (@premierleague) November 10, 2025

Lo último en su cuenta particular fue el doblete que convirtió ante el Newcastle United (3-1) que le valió a su equipo para lograr tres puntos vitales antes del parón y colocarse en una cómoda 12º posición en la tabla de clasificación. El primero, de penalti y con la confianza que recuerda a los lanzamientos de Toney; y el segundo cazando un balón al área con el olfato y la decisión de 'killer' que le caracterizan. Tiene una facilidad pasmosa para estar siempre en la zona de peligro y en el lugar preciso para fusilar al portero rival. Tiene muchísimo gol, una cualidad que eleva su precio.

Su irrupción ha sido meteórica, y en el club ya ven en él a una nueva posible venta millonaria. Es el relevo ideal para cualquier club que esté buscando un 'killer' de área. No estamos ni en diciembre, pero según informan desde Brasil, el Aston Villa y el Tottenham ya habrían realizado un primer contacto sobre su posible fichaje. Su valor de mercado, según 'Transfermarkt', es de 22 millones, aunque la hemeroteca nos demuestra que el Brentford vende bien y muy caro. Así lo permite el mercado de la Premier League.