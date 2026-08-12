Ifeanyi Ndukwe, la perla del Liverpool a la que el Brexit no deja debutar

Reino Unido abandonó de forma definitiva la Unión Europea el 31 de enero de 2020 tras un referéndum realizado en 2016 en el cual la opción 'sí' fue la más votada por los británicos, con un 51,9%.

Esto ha tenido consecuencias en el fútbol inglés, pues los jugadores procedentes de la Unión Europea deben obtener el 'Governing Body Endorsement' (GBE), un permiso para poder jugar en la Premier League.

Para poder recibir el GBE, los jugadores deben acumular como mínimo 15 puntos, los cuales se entregan en función de la liga del club de origen del jugador y el número de partidos jugados en competiciones nacionales e internacionales y con la selección, tanto a nivel absoluto como juvenil.

Llegar a los puntos pedidos por el gobierno británico no suele suponer un problema para los grandes fichajes, pero complica a futbolistas poco contrastados su llegada al Reino Unido. Esto es justo lo que le ha sucedido al Liverpool: el equipo de Iraola no podrá inscribir al central austriaco Ifeanyi Ndukwe por no llegar a los mínimos requeridos para obtener el GBE.

El Liverpool pagó al Austria Viena tres millones de euros por su fichaje al comenzar este verano para que se incorporase al equipo sub-21. Las numerosas bajas en defensa del equipo de Iraola en pretemporada le han llevado a participar en los cuatro amistosos que ha disputado el equipo 'red' hasta el momento, dejando muy buenas sensaciones.

Existe una alternativa para aquellos jugadores que no obtienen el GBE, y son las llamadas plazas ESC, las cuales se generan a partir de los minutos disputados por jugadores ingleses la temporada pasada, algo que brilló por su ausencia la pasada campaña con Slot, por lo que han obtenido solo una de estas plazas, la cual ya está ocupada por otra joven promesa: Mor Talla Ndiaye.

Ndukwe deberá salir cedido

Esto obliga al Liverpool a mandar cedido a Ndukwe, tal y como confirmó el capitán Virgil Van Dijk, quien definió al central como "un gran talento": "Sé que tiene que ir cedido y es una pena. No sé exactamente cuáles son las reglas, pero el hecho es que tiene que irse cedido y, allá donde vaya, necesita aprender, mejorar y estar listo para cuando vuelva".

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No se sabe todavía cuál será el nuevo club del austriaco, lo que está claro es que el Brexit ha dejado a Iraola con una opción menos en defensa.