La humillación a Xavi Simons en el Tottenham: críticas y un futuro incierto

La frustrante temporada de Xavi Simons en el Tottenham vivió otro capítulo este sábado con e duelo ante el Chelsea. El centrocampista comenzó el encuentro en el banquillo pero tuvo que salir en el minuto 7 por la lesión de Bergvall. El canterano blaugrana volvió a tener un partido oscuro y fue foco de críticas de la afición, por lo que su técnico decidió cambiarlo antes de acabar el encuentro. Su cara fue todo un poema en un año en el que no le están saliendo las cosas.

Simons quiso dar un paso adelante en su carrera este verano. Forzó al máximo su salida del Leipzig e, incluso, llegó a sondear su regreso al Barça pero la falta de recursos económicos y el overbooking que hay en su posición hicieron imposible la operación. Finalmente firmó por el Tottenham en los últimos días de mercado por 65 millones de euros.

El curso pasado, Simons logró 22 goles y 24 asistencias en sus 74 partidos con el Leipzig, pero ahora acumula 500 minutos en el Tottenham y no ha marcado y solo ha dado una asistencia, el día de su debut ante el West Ham. A partir de ahí, poco más.

Su figura está muy en entredicho ante la afición del Tottenham y la realidad es que no le salen las cosas. De hecho, ha perdido la titularidad y en la Premier se ha quedado en el banquillo en más de una ocasión.

Su técnico, Thomas Frank, tuvo que explicar su extraña sustitución y no quiso echar más leña al fuego: "Simons había jugado el pasado miércoles la Carabao y por eso le pusimos en el banquillo. Tuvo que salir y no puede jugar con esa frescura y energía extra. No hay mucho más que decir al respecto, simplemente es así".

Frank ha pedido paciencia a la afición y al entorno del Tottenham porque entiende que se está adaptando al fútbol inglés y comparó su situación con la de Florian Wirtz: "Wirtz, que también es un muy buen jugador, al igual que Xavi al llegar a un nuevo país, un nuevo club, una nueva ciudad, (ellos) simplemente necesitan adaptarse. Es cuestión de tiempo. Todos estamos bajo la lupa en cada partido, pero también debemos tener una visión más amplia. Busco destellos de calidad y con Xavi le pedí que llegara más al área", indicó.