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FÚTBOL INTERNACIONAL

El Hull City sigue en la nube y es colíder de la Premier

Los 'Tigers' logran su segundo triunfo seguido en la élite con un gol de Liam Millar en el minuto 82

29 August 2026, United Kingdom, Coventry: Hull City's Liam Millar (C) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the English Premier League soccer match between Coventry City and Hull City at the Coventry Building Society Arena. Photo: David Davies/PA Wire/dpa 29/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

29 August 2026, United Kingdom, Coventry: Hull City's Liam Millar (C) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the English Premier League soccer match between Coventry City and Hull City at the Coventry Building Society Arena. Photo: David Davies/PA Wire/dpa 29/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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EFE

El Hull City continúa siendo la sensación de la Premier League y se llevó su segunda victoria consecutiva en la vuelta a la élite al batir a otro recién ascendido, el Coventry City. Después de ganar al Manchester United la semana pasada de forma contundente, los 'Tigers' se llevaron otros tres puntos, esta vez al contraataque, gracias a un gol de Liam Millar.

El tanto del canadiense en el minuto 82 hundió al Coventry City, que ya perdió en la primera jornada por un duro 3-0 contra el Arsenal. Los de Frank Lampard, en su vuelta a la Premier League 25 años después, aún no han sumado un solo punto y tampoco han marcado un solo gol y si no son colistas es únicamente porque el Crystal Palace, que también tiene cero puntos, tiene peor diferencia goleadora con ellos.

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La situación del Hull es la contraria. Son colíderes junto al Manchester City, pero un puesto por debajo de los de Enzo Maresca, por un solo gol. La semana ha sido fantástica, además, para ellos, porque eliminaron al Stoke City en la Copa de la Liga. La próxima jornada tendrán que recibir al Aston Villa.

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