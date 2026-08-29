El Hull City sigue en la nube y es colíder de la Premier

El Hull City continúa siendo la sensación de la Premier League y se llevó su segunda victoria consecutiva en la vuelta a la élite al batir a otro recién ascendido, el Coventry City. Después de ganar al Manchester United la semana pasada de forma contundente, los 'Tigers' se llevaron otros tres puntos, esta vez al contraataque, gracias a un gol de Liam Millar.

El tanto del canadiense en el minuto 82 hundió al Coventry City, que ya perdió en la primera jornada por un duro 3-0 contra el Arsenal. Los de Frank Lampard, en su vuelta a la Premier League 25 años después, aún no han sumado un solo punto y tampoco han marcado un solo gol y si no son colistas es únicamente porque el Crystal Palace, que también tiene cero puntos, tiene peor diferencia goleadora con ellos.

La situación del Hull es la contraria. Son colíderes junto al Manchester City, pero un puesto por debajo de los de Enzo Maresca, por un solo gol. La semana ha sido fantástica, además, para ellos, porque eliminaron al Stoke City en la Copa de la Liga. La próxima jornada tendrán que recibir al Aston Villa.