El Hull City puede empezar la Premier League en negativo

Qué difícil está siendo últimamente para los equipos recién ascendidos a la Premier asentarse en la máxima categoría del fútbol inglés. La sorprendente clasificación a Europa League del Sunderland es solo la excepción de una dinámica muy marcada: quien asciende desciende de inmediato en una liga en la que gastar grandes cantidades de dinero no te garantiza nada, pues todos lo hacen.

Esta temporada el complicado reto será para Coventry City, Ipswich Town y Hull City. Este último consiguió el ascenso de forma épica tras un gol del ex del Las Palmas Ollie McBurnie en el minuto 95 de la final del playoff (1 a 0 ante el Middlesbrough).

Pero es que para ellos, el hecho de tener una mínima opción de poder ascender ya era en sí un milagro: el club empezó la temporada con una sanción por no pagar a tiempo algunos traspasos. Esta le impedía fichar jugadores pagando por su traspaso, así que el equipo planificó la temporada a través de jugadores que ya estaban, traspasos libres y cesiones. Aun así, el equipo consiguió el ascenso.

Ahora, el reto ya de por sí difícil se complica aún más. Según informa 'BBC Sport', el equipo puede enfrentarse a una sanción que le hará empezar la temporada con 6 puntos menos. Esto es debido a que el club no ha conseguido cuadrar la normativa de rentabilidad y sostenibilidad del fútbol inglés, conocida allí como PSR. El equipo ha gastado seis millones de libras más de las que debía, así que la sanción puede llegar hasta los seis puntos.

Por ahora, esto no parece preocupar mucho al dueño del equipo, Acun Ilicali, quien declaró lo siguiente en una sesión de preguntas y respuestas: "Hemos gastado de más, tenemos que vender algunos jugadores antes del 1 de julio". Ilicali añadió que no está asustado, que ha gestionado situaciones aún más complicadas.

El caso del Hull ya tiene precedentes

La decisión final dependerá de la Premier League, que últimamente ha tenido mano dura con este sentido. Hace dos temporadas, tanto Everton como Nottingham Forest fueron sancionados por el mismo motivo: incumplir el PSR. El Everton recibió una deducción de 8 puntos, y el Nottingham Forest una de 4, aunque no tuvo consecuencias desastrosas en el desenlace de la temporada.

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Para quien sí que las ha tenido es para el Leicester City, a quien una sanción de 6 puntos ha terminado por condenar al campeón de Premier en 2016 al descenso a la League One, tercera categoría del fútbol inglés.