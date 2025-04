Huijsen confirma su cláusula de salida

Habrá una dura batalla para firmar a Dean Huijsen el próximo verano. El hispanoneerlandés es uno de los centrales más codiciados del panorama continental. Su juventud (19 años), envergadura (1,97 metros) y capacidad para jugar desde atrás le han puesto en la órbita de los gigantes del fútbol europeo, que ven en él un proyecto con muchos años de recorridos.

El defensa confirmó que el Bournemouth tendrá problemas para retenerle. En una entrevista exclusiva concedida a 'El Chiringuito', el recientemente internacional con La Roja reconoció que tiene contrato con los 'cherries' hasta 2030 y una cláusula de salida. "¿De cuánto es mi cláusula de salida? La verdad es que eso no lo llevo muy bien...", admitía entre risas el futbolista criado en la Costa del Sol. El precio de Huijsen es relativamente asequible, ya que el club que abone 50 millones de libras, 58 en euros, se hará con sus servicios.

Huijsen, una de las piezas más codiciadas de Europa / Bournemouth

Evasivas sobre el Madrid

El futbolista no se mojó mucho cuando fue cuestionado por un supuesto interés del Real Madrid. Huijsen tiró de tópicos y salió con evasivas. No quiere desviarse del camino y está centrado en el Bournmeouth, en plena pugna por alcanzar un puesto europeo de cara a la próxima temporada. "El Madrid es un equipo grande y cada futbolista quiere jugar en lo máximo posible. ¿Si quiero ir al Madrid? No lo sé. Eso ya se verá", apuntó.

El hispanoneerlandés, eso sí, escogió a Sergio Ramos como su ídolo de la infancia. Huijsen se fijó en el central de Camas cuando se afincó en Marbella, donde, tal y como él mismo ha afirmado en varias ocasiones, regresa cada vez que puede. "Me fijé en Ramos desde pequeño", asevera el nacido en Amsterdam. En unas declaraciones previas, tras su debut con España, el defensa había manifestado que era un "orgullo" que el Real Madrid estuviera interesado en su incorporación.

Dean Huijsen está en la agenda de varios clubes. Real Madrid al margen, el Liverpool le tiene entre sus preferencias. Virgil van Dijk todavía no ha renovado con la entidad 'red' y, de no hacerlo, en el Merseyside se lanzarían en pleno a su fichaje. El Bayern de Múnich también ha preguntado por él. Se avecina un verano movidito con el central.