Horas clave para Julián Álvarez: su agente estará en Europa para negociar la salida con el City

Los días pasan y el futuro de Julián Álvarez parece cada vez más lejos del Manchester City. El argentino parece decidido en 'independizarse' de Guardiola tras haberse convertido las últimas temporadas en un delantero total en Inglaterra, un nivel que no ha pasado desapercibido por algunos de los grandes clubes de Europa.

Con un plantel de garantías y las posiciones dobladas con jugadores de alto nivel, el City daba por cerrada la plantilla hasta hace poco, con la mirada puesta ya en el inicio de la nueva temporada. Sin embargo, el club inglés se encuentra ahora metido de lleno en un culebrón por Julián Álvarez, al que equipos como Atlético de Madrid o PSG buscan fichar a toda costa

El delantero argentino, no siempre titular en el esquema de Pep, ya ha demostrado en varias ocasiones no estar a gusto con su papel en el equipo, ya no gozaba de las oportunidades suficientes para un jugador de su calibre, élite dentro del futbol europeo. "La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier League. Pero es verdad es que, en algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta", señaló en declaraciones a 'DSports Radio'.

Fue aquí donde aparecieron los dos protagonistas principales de esta historia. El PSG y el Atlético de Madrid tienen las puertas abiertas para incorporar a a un ariete como Julian Álvarez, contrastado al más alto nivel y con una edad perfecta, 24 años, para convertirse en el atacante estrella de un nuevo proyecto lejos de Manchester. Ambos equipos pujan por el jugador nacido en Calchín, y las nuevas informaciones apuntan a que la próxima semana será clave para desgranar su futuro.

SU AGENTE ESTARÁ EN EUROPA

Tal y como informó Fabrizio Romano este domingo en 'X', el agente de Julián Álvarez estará en Europa esta próxima semana para establecer una mesa de negociación con el Manchester CIty. Las intenciones de buscar nuevos retos de Julián parecen claras. Quiere ser más protagonista y eso en el Etihad será difícil con figuras como las de Erling Haaland o el recién fichado Savinho, por lo que buscará una aventura lejos de las islas británicas.

Según el citado periodista, los 'Cityzens' dejarán escaparlo si quiere, aunque tan solo si llegan buenas ofertas. El Manchester City no se planteará vender al argentino por 40-50 millones de euros, cifras con las que PSG y Atlético de Madrid habían empezado su particular puja. Recordemos que Álvarez está tasado en unos 90 millones de euros en 'Transfermarkt', y todo parece indicar que parisinos y españoles deberán rascarse más el bolsillo si quieren hacerse con los servicios del campeón mundial.