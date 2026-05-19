A qué hora juega el Manchester City contra el Bournemouth y dónde ver el partido de Premier League por TV y en directo

Bournemouth y Manchester City se enfrentan hoy martes 19 de mayo en el Vitality Stadium en el partido de la Jornada 37 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bournemouth - Manchester City y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los dirigidos por Andoni Iraola llegan posicionados en puestos de Europa League, pero con la posibilidad matemática tanto de clasificarse a Champions League como de quedar fuera por completo de los torneos continentales de la próxima temporada.

En este sentido, los locales están detrás del Liverpool por cuatro puntos y por encima del Brentford por tres, aunque con un partido menos, de manera que su desempeño frente a los Citizens puede determinar si los Cerezas consiguen garantizar, como mínimo, su presencia en la venidera edición de una competencia europea, sea cual sea.

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En cambio, el combinado de Pep Guardiola se juega directamente el título de la Premier, ya que ningún otro resultado más que la victoria le sirve a los ahora visitantes para poder mantenerse en la lucha por el título contra el Arsenal, que permanece en el primer lugar tras su disputa con el Burnley.

Mientras tanto, los seguidores del club se mantienen en vilo por las declaraciones del entrenador español, quien no ha dado seguridad sobre su continuidad en la institución ciudadana. "La gente me está preguntando por ello desde hace mucho tiempo. Yo sé la respuesta, vosotros deberíais saber la respuesta. Estoy aquí, hasta el final de temporada de la Premier League", declaró, dejando en claro que su objetivo está en conseguir el campeonato local antes que en pensar qué sucederá después.

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HORARIO DEL BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Bournemouth y Manchester City, correspondiente a la Jornada 37 de la Premier League, se disputa hoy martes 19 de mayo a las 20:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Bournemouth y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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