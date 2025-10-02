Hojlund, el último fantasma que resucita fuera de Old Trafford

Hay una maldición. Una especie de maleficio. Y termina cuando el futbolista afectado se marcha de Old Trafford. Estos jugadores sin alma, embrujados en un equipo sin futuro, resucitan como si por arte de magia se tratase cuando abandonan Manchester. Ha pasado con Rashford, Antony, McTominay, Sancho, Greenwood, Carreras... y ahora es Rasmus Hojlund quien ha recibido la bendición de salir del Teatro de los Sueños para repuntar su carrera.

Este resucitado delantero es otro caso más de una larga lista de afectados que han abandonado Old Trafford para ser felices en un terreno de juego. Ninguneado en Manchester tras aterrizar el verano pasado por una millonada, Hojlund ha recuperado su sonrisa en Nápoles. Y lo está haciendo a lo grande; su arranque de temporada es digno del ariete del que el United se enamoró cuando estaba en el Atalanta, aunque esta vez con una versión más madura tras su particular paso por el infierno en el Teatro de los Sueños.

Resurrección fuera de Old Trafford

Son cinco los partidos disputados por Hojlund este inicio de temporada con el Nápoles donde ha podido anotar tres goles que demuestran que su olfato goleador sigue intacto. Su último doblete en Champions contra el Sporting Club aseguró los tres puntos para los napolitanos en el Diego Armando Maradona, una actuación soberbia que no pasó desapercibida en Manchester.

Doblete de Rasmus Højlund que da la victoria al Nápoles / Champions

Y mientras en Nápoles disfrutan de su nueva estrella, en Old Trafford se tiran de los pelos una vez más. Y eso no es algo con lo que los aficionados del Manchester United estén desacostumbrados; en un equipo propenso a arruinar el talento desde que Sir Alex Ferguson abandonase el club, sus futbolistas parecen destinados a encontrar su mejor versión una vez abandonan Manchester. Y cuando el problema se repite tantas veces, conviene mirar de puertas hacia adentro para buscar la causa de todo.

Cabe recordar que Rasmus Hojlund, como sucede con Marcus Rashford en el FC Barcelona, sigue siendo propiedad del Manchester United. Cedido en Nápoles, el club italiano partenopeo se guarda una opción de compra de 44 millones de euros en el caso de quedarse satisfechos con el rendimiento de su delantero esta temporada. De momento, el danés va camino de ello. Y no había nadie que lo agradeciese más que él.