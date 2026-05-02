Un histórico regresa a la Premier League y el Wrexham de Ryan Reynolds vive un final trágico: así cierra la Championship 25-26

La Championship (Segunda División Inglesa) 2025-2026 ha llegado a su fin. Tras una mañana de fútbol apasionante, con doce partidos jugándose de forma simultánea, ya tenemos a los dos equipos que ascienden de forma automática a la Premier League y a los cuatro que se disputarán la última plaza vía playoffs.

Tras el campeonato del Coventry City de Frank Lampard, el último en sumarse a la fiesta ha sido el Ipswich Town, equipo histórico del fútbol inglés que vuelve a la Premier League tras su descenso en la pasada temporada 24-25. El Milwall, conjunto del sur de Londres, llegaba a la última jornada con opciones de ascender de forma directa, pero pese a ganar al Oxford United (2-0) finalmente tendrá que conformarse con pelearlo en los playoffs.

Southampton, Middlesbrough y Hull City completan el cuadro de semifinales, dejando fuera en el último momento a un Wrexham que dependía de sí mismo pero se topó de bruces con un final poco digno de Hollywood tras empatar a dos en su estadio con el Middlesbrough (que ya no se jugaba nada). Una pena no poder tener al conjunto de Ryan Reynolds y Rob McElhenney luchando por un nuevo ascenso y por ponerle el broche de oro a su película con el club de Gales.

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Lo próximo será disfrutar de unas semifinales a doble partido que culminarán con la gran final del próximo 23 de mayo en Wembley. Sólo un equipo podrá quedarse con el último billete dorado rumbo a la Premier League.