Un histórico regresa a la Premier League y el Wrexham de Ryan Reynolds vive un final trágico: así cierra la Championship 25-26
El Ipswich Town es nuevo equipo de la Premier League y acompañará al Coventry City de Frank Lampard
La Championship (Segunda División Inglesa) 2025-2026 ha llegado a su fin. Tras una mañana de fútbol apasionante, con doce partidos jugándose de forma simultánea, ya tenemos a los dos equipos que ascienden de forma automática a la Premier League y a los cuatro que se disputarán la última plaza vía playoffs.
Tras el campeonato del Coventry City de Frank Lampard, el último en sumarse a la fiesta ha sido el Ipswich Town, equipo histórico del fútbol inglés que vuelve a la Premier League tras su descenso en la pasada temporada 24-25. El Milwall, conjunto del sur de Londres, llegaba a la última jornada con opciones de ascender de forma directa, pero pese a ganar al Oxford United (2-0) finalmente tendrá que conformarse con pelearlo en los playoffs.
Southampton, Middlesbrough y Hull City completan el cuadro de semifinales, dejando fuera en el último momento a un Wrexham que dependía de sí mismo pero se topó de bruces con un final poco digno de Hollywood tras empatar a dos en su estadio con el Middlesbrough (que ya no se jugaba nada). Una pena no poder tener al conjunto de Ryan Reynolds y Rob McElhenney luchando por un nuevo ascenso y por ponerle el broche de oro a su película con el club de Gales.
Lo próximo será disfrutar de unas semifinales a doble partido que culminarán con la gran final del próximo 23 de mayo en Wembley. Sólo un equipo podrá quedarse con el último billete dorado rumbo a la Premier League.
Playoffs de ascenso a la Premier League 2025-26: fechas y equipos clasificados
- Hull City - Milwall (8 de mayo)
- Middlesbrough - Southampton (9 de mayo)
- Milwall - Hull City (11 de mayo)
- Southampton - Middlesbrough (12 de mayo)
- Final (23 de mayo, Wembley Stadium)
- Flick ficha a Xavi Espart para la próxima temporada: apunta al primer equipo
- El Barça prepara un golpe de mercado con el fichaje de un jugador del Dortmund
- El Barça estima más de 80 millones de ingresos con el Spotify Camp Nou
- Lewandowski puede cerrar el círculo
- Juanma Rodríguez tiene claro quién debe ser el entrenador del Real Madrid: 'Es la solución
- La estrategia de Jorge Mendes para cerrar el fichaje de Bernardo Silva por el Barça
- La última locura de mercado por Bernardo Silva
- El Chelsea ya mueve ficha en el lateral: ¿Vía libre por Cucurella?