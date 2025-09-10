El hijo de Ronaldinho tiene nuevo equipo en Inglaterra

Si ya en el mundo del fútbol es difícil hacerse con un nombre, doblemente complicado es escapar al peso de un padre con mucha estrella. Joao Mendes no quiere ser reconocido como 'el hijo de', pero Ronaldinho se antoja un nombre muy mágico en el fútbol como para poder desmarcarse. Sin embargo, el joven de 20 años sigue en la búsqueda de asentarse como futbolista profesional y, tras un paso por el Burnley Sub-21 y quedar libre este verano, su nueva aventura seguirá con acento británico, fichando por el Hull City de Segunda inglesa, según reportes locales.

En el Burnley, club por el que firmó en 2024 un contrato de dos temporadas, no logró brillar y dejó la entidad este mismo verano. Antes de su paso por Inglaterra, el futbolista había sido parte de La Masia, pasando por los juveniles del Barça, y previamente se había iniciado en las divisiones juveniles de Cruzeiro, en su ciudad natal de Río de Janeiro.

Se desempeña principalmente como extremo izquierdo y es zurdo. Durante la última temporada disputó cinco encuentros de la Premier League 2 con Burnley, en los que consiguió un gol frente a Reading y registró además dos asistencias.

"NUNCA INTENTÉ SER MI PADRE"

El futbolista ha reconocido en distintas entrevistas que llevar el apellido de Ronaldinho supone un motivo de orgullo, aunque busca construir una trayectoria independiente. “Quiero ser João, independientemente de cualquier cosa. Nunca intenté ser mi padre. Creo que alejarme un poco de donde él jugó fue un buen paso para mí”, declaró recientemente a 'ESPN Brasil'.

El propio Mendes subrayó la presión que supone la comparación con uno de los jugadores más reconocidos de su generación, pero insistió en la necesidad de forjar un camino propio: “La gente quiere que seas algo que no vas a ser. Mi padre fue uno de los mejores de la historia. Para mí es un orgullo hablar de él, pero trato de jugar mi fútbol a mi manera, sin presiones”.

En su estancia en Burnley, el delantero brasileño se enfrentó a la adaptación al clima del norte de Inglaterra, muy distinto al de Río de Janeiro o Barcelona. “Es difícil al principio, sobre todo en invierno, pero con guantes y varias capas se puede manejar”, explicó sobre sus primeros meses en el fútbol británico. También destacó el ambiente de los estadios ingleses: “Aunque se trate de ciudades pequeñas, la conexión con el club es enorme y los aficionados siempre llenan las gradas”.

Hull City, que compite en la Championship, refuerza así su academia con un perfil mediático, pero todavía en desarrollo. La llegada de Mendes se enmarca en la estrategia del propietario Acun Ilicali de invertir en infraestructuras y cantera, tras aportar recientemente una inyección financiera de 15 millones de libras para mejorar la situación económica de la entidad.

Con esta incorporación, el club inglés busca seguir ampliando su base de jóvenes futbolistas, al tiempo que ofrece al hijo de Ronaldinho una nueva oportunidad de consolidarse en el fútbol europeo. Mendes trabajará bajo la supervisión del cuerpo técnico de categorías inferiores con el objetivo de integrarse progresivamente en la dinámica del primer equipo.