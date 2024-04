El héroe del Chelsea era del United

Es el hombre del momento. El mejor futbolista y auténtico héroe de un Chelsea en el que no se salva nadie - o casi nadie. Y el jueves por la noche volvió a demostrar por qué no necesita brillar demasiado para marcar diferencias sobre el verde. Tres goles - dos de ellos desde los once metros - fueron importantísimos en la victoria de los 'blues' ante el Manchester United en Stamford Bridge.

Mauricio Pochettino y Erik Ten Hag ponían en común sus respectivas crisis en una cita en la que las expectativas quizá no eran demasiado altas, por la irregularidad de ambos - uno más que otro - en la Premier. Sin embargo, y para la sorpresa de muchos, terminó siendo un partido de tuvo de todo. Siete goles en noventa - y pico - minutos lo dicen todo.

LA MEJOR Y LA PEOR CARA DE AMBOS

Y fue un partido en el que reinó el caos. Conor Gallagher y Cole Palmer pusieron por delante a un Chelsea que mostró su mejor cara en los primeros veinte - veinticinco minutos. Pero poco después, primero Garnacho y después Bruno, aprovecharon los errores de la zaga 'blue' para empatar el partido. Durante toda la segunda mitad, el Chelsea volvió a mostrar la cara que lleva enseñando casi toda la temporada y vio como Garnacho le daba la vuelta al partido.

El momento justo del golpeo de balón que dio la victoria al Chelsea ante el United / LAP

Iba a terminar así, en victoria para los 'red devils'. Pero un penalti que cayó del cielo tras un gran cambio de ritmo del 'revulsivo' Madueke en el último minuto del tiempo añadido, y que Cole Palmer convirtió, le dio la vida al conjunto de Pochettino. Porque el mismísimo Cole Palmer se vestiría de héroe - por enésima vez esta temporada - y le daría la victoria, con algo de suerte, sí, a un necesitado Chelsea.

UN DÍA MÁS EN LA OFICINA

Parece hasta repetitivo hablar de Cole Palmer. Pero su rendimiento y talento lo merecen. Con el hat-trick de ayer, ya son 16 los goles que suma en la Premier, 19 si tenemos en cuenta todas las competiciones - uno en FA Cup y dos en la Carabao Cup. Además de las 12 asistencias que ha repartido en los 39 partidos que ha jugado con la camiseta 'blue'.

Naturalmente mediapunta, está ejerciendo más de extremo derecho en el esquema del técnico argentino. Y está explotando al máximo sus cualidades goleadoras. De hecho, lleva, ni más ni menos, que siete dianas y tres asistencias en sus últimos cinco partidos con el Chelsea: dio una asistencia vs. Brentford, gol y asistencia vs. Newcastle y Leicester, doblete vs. Burnley y hat-trick vs. Manchester United.

🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cole PALMER lleva 7 GOLES y 3 ASISTENCIAS en sus últimos 5 partidos con Chelsea:



🅰️ vs. Brentford.

🅰️⚽ vs. Newcastle.

🅰️⚽ vs. Leicester.

⚽⚽ vs. Burnley.

⚽⚽️⚽️ vs. Manchester United.



Solo Erling Haaland tiene MÁS GOLES que él en esta Premier League.



Un escándalo lo… pic.twitter.com/d5wKDrTfCA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 4, 2024

Solo Erling Haaland está por delante de él en la carrera por el pichichi en la Premier League (18). Sin duda alguna, lo de Cole Palmer - o 'Capitán Frío' - está siendo un escándalo.

RAÍCES MANCUNIANAS

Cabe recordar que, hasta hace cosa de ocho meses, Cole Palmer era jugador del Manchester City. De hecho, se crió en las categorías inferiores del club, como Phil Foden o Rico Lewis. En la temporada pasada fue gozando de varios ratitos entre todas las competiciones, y se apuntó un gol ante el Burnley en los cuartos de la FA Cup y una asistencia decisiva a Julián frente al Chelsea en la Premier.

Fue titular en la Supercopa de Europa contra el Sevilla, y marcó el gol del empate, que mandó el partido a la prórroga y permitió al City levantar el trofeo tras una tanda de penaltis. Sin embargo, y ya empezada la Premier, pidió salir, consciente de la gran dificultad que suponía sumar minutos en un equipo plagado de estrellas y de jóvenes promesas.

Cole Palmer desveló que de niño fue aficionado del Manchester United / X

El Chelsea tomó, con total seguridad, la mejor decisión del año y pagó 45 millones de euros porun jugador que la está 'rompiendo' en un equipo que está haciendo una pésima temporada, sobre todo en la Premier League.

Pero lo que no tantos otros sabrán es que Cole Palmer fue fanático del Manchester United. Así lo confirmó en la rueda de prensa postpartido: "Estoy entusiasmado por conseguir mi primer hat-trick en la categoría senior, y fui seguidor del United cuando era niño".

Además, desveló que Pochettino confiaba completamente en la remontada: "Cuando marcamos el tercer gol, Pochettino dijo: 'Chicos, dos minutos, vamos'. Siempre está intentando impulsarnos. Fuimos a por ello y por suerte marcamos".