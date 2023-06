El hermano de Bellingham ya tiene nuevo destino

Jobe Bellingham abandona el Birmingham City para fichar por el Sunderland El fichaje se ha cerrado por unos 3 millones de euros y un contrato de larga duración

Jude Bellingham (19), el nuevo jugador del Real Madrid, no es el único Bellingham que ha decidido cambiar de camiseta este verano.

Su hermano menor, Jobe Bellingham (17), ha oficializado su marcha del Birmingham City para fichar por el Sunderland, equipo de segunda división inglesa.

El perfil de Jobe es parecido al de su hermano mayor. Es un centrocampista todoterreno con un alto dominio del balón y con proyección futbolística.

El pequeño de los Bellingham ha sido internacional con las categorías inferiores de Inglaterra, hasta la sub-18, y ahora afronta nuevos retos en la segunda división inglesa.

✊ We are delighted to announce that an agreement has been reached with Birmingham City for the transfer of Jobe Bellingham. #SAFC