La hecatombe del Manchester United: un 'bofetón' enorme a la historia

¿Si Sir Matt Busby, Dennis Law, George Best o Sir Bobby Charlton siguieran con vida, qué pensarían de su amado Manchester United? Quizá no hace falta irse tan lejos. ¿Qué pensarán Sir Alex Ferguson, Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Carrick o Roy Keane, entre tantas otras leyendas de la historia reciente del club, del nivel del equipo que dirige Rúben Amorim? La caída a los infiernos del Manchester United -nunca mejor dicho-, está siendo dolorosa incluso para aquellos que no son seguidores de los red devils.

El técnico portugués se metió en un 'jardín' impresionante cuando decidió coger el mando del equipo tras la marcha de Erik ten Hag. El club trató de cumplir los deseos del neerlandés en cada mercado de fichajes, pero el despilfarro en nuevos jugadores no sirvió de absolutamente nada. ¿El resultado? Amorim se encontró con una herencia que no quiere, el proyecto no deja de fallar y el United va camino de ser el peor de la historia de la Premier League.

El desastre de la temporada pasada

El curso pasado, el United terminó fuera del top-7 (8º) por primera vez desde la refundación de la liga inglesa. Era la peor clasificación de la historia desde la temporada 1992-93. Para encontrar una temporada peor en liga, había que remontarse hasta 1990 -34 años atrás- cuando finalizaron en la decimotercera posición.

Rashford y Ten Hag coincidieron en el Manhcester United / EFE

Con Ten Hag al mando, el United sumó 60 puntos, solo dos más que en la peor temporada de la historia del club en Premier League en cuanto a puntos se refiere, la 2021-22, en la que sumaron 58 unidades (terminaron sextos). Sin embargo, esta campaña está siendo la pesadilla definitiva. La batería de datos asusta incluso al más valiente.

Este curso puede ser peor

El United de Amorim -con la colaboración de Ten Hag durante la primera vuelta- oposita a ser el peor United de la historia. Actualmente, en la decimotercera plaza (37 puntos), y eso que ha disputado más partidos que sus competidores más cercanos, Tottenham y Everton, que acumulan 34 puntos, los red devils pueden cerrar el curso bastante más abajo en la tabla. Hasta la fecha, su temporada con más derrotas era la pasada, con 14. Este curso suman 13 (solo han ganado 10 partidos). De perder dos partidos más, conquistarán otro récord de dudoso honor.

Amorim no reflota al Manchester United / AP

Para encontrar algo peor, habría que remontarse a la temporada 1973-74, cuando el Manchester United terminó 21º y descendió a segunda división. Teniendo en cuenta el estatus actual del club, los salarios de los jugadores y el gasto en fichajes, esta campaña sería sin duda una de las peores temporadas en los 147 años de historia de la entidad.

27 temporadas con Sir Alex Ferguson

La hecatombe que se vive en Old Trafford se explica por muchos motivos. Uno muy importante, la mala gestión de los Glazer, propietarios del club. No obstante, desde la salida de Sir Alex Ferguson del club en 2013, tras 27 temporadas en el banquillo, el United nunca volvió a ser el mismo.

Alex Ferguson, en Old Trafford / EFE

La última vez que el Manchester United conquistó Europa fue en la temporada 2007-08, superando al Chelsea en la final de la Champions League en la tanda de penaltis (6-5) tras empatar a uno en el tiempo reglamentario.Esa gloriosa plantilla también ganó la Premier League, firmando un 'doblete' histórico con unos números espectaculares en liga: 87 puntos, 80 goles a favor y solo 22 en contra. Ese United era un equipo letal en ataque y un cerrojo en defensa. Ya no queda nada de eso.

La temporada pasada, el United tuvo su peor defensa en la historia de la Premier League. Encajaron 58 goles que sonrojaron a todos los aficionados. Este curso, han recibido 41 en 30 partidos, por lo que el contador aún puede subir considerablemente. De Edwin Van der Sar bajo palos, Wes Brown y Patrice Evra en los laterales, y la mítica pareja Nemanja Vidic y Rio Ferdinand de centrales a Onana, Dalot, Yoro, De Ligt y Mazraoui (aunque Amorim utiliza defensa de cinco). El bajón de nivel es importante.

Futbolistas del Manchester United celebran una victoria en la Champions League 2007/08SPORT / SPORT

Si miramos al ataque, las cifras también son considerablemente pobres en comparación a la última época dorada en Old Trafford. El United ha pasado de marcar más de dos goles por partido (2,2 en la temporada 2007-08) a poco más de uno en la actual campaña. Con 37 goles en 30 partidos, el cuadro de Amorim registra 1,2 goles por duelo.

Lo cierto es que el luso no cuenta ni mucho menos con los cracks que sí tuvo Ferguson. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Nani, Carlos Tévez o Ryan Giggs eran integrantes de aquella plantilla que ganó la Champions en 2008. Además, en el centro del campo estaban piezas como Paul Scholes, Michael Carrick, Anderson o Ji-Sung Park.

Los jugadores del United, después de ganar la Champions al Chelsea / 'X'

Hoy, Amorim tiene que encomendarse en Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho o Bruno Fernandes en el ataque y a Manuel Ugarte o a un Carlos Henrique Casemiro que está en el ocaso de su carrera en el centro del campo. Sin duda, una clara muestra del deterioro constante de un club que, ha encadenado muchas malas decisiones, tanto deportivos como institucionales.