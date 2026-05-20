No hay que perder de vista a Kroupi Jr: la joya de los "100 millones"

Como se las gasta Éli Junior Kroupi. Cuesta creer que sea de la generación de 2006 (19 años). En un fútbol de inmediateces y en el que se rompen récords de precocidad día sí y día también, el chico nacido en Lorient y de ascendencia costamarfileña no quiso ser menos.

Andoni Iraola es de esos elegidos que convierte oro (casi) todo lo que toca. Huijsen, Zabarnyi, Kerkez, Justin Kluivert, Senesi, Rayan, Evanilson, Tavernier... y Kroupi Jr. El de Usurbil ha hecho historia en la costa sur de Inglaterra: el Bournemouth jugará Europa por primera vez en 127 años. Un hito que tiene muchísimo mérito.

Su último baile con los 'cherries' será este domingo en el City Ground. El Vitality Stadium le despidió con todos los honores tras empatar con el Manchester City y certificar la histórica clasificación europea. Además, y no es poca cosa, hizo al Arsenal de su amigo Mikel Arteta campeón.

De niños fueron compañeros en el Antiguoko de San Sebastián y no ocultó su felicidad por el triunfo 'gunner': "Ha estado tan cerca tantas veces, lo merecía hace rato. Hoy celebro porque nos acercamos a jugar torneo internacional, pero también por Mikel".

Precoz

Kroupi Jr. se formó y fogueó en su Bretaña natal. En el Lorient, noveno clasificado de la Ligue 1. Su rendimiento la temporada pasada en la Ligue 2 fue el preludio de lo que estaba por venir: lideró el ascenso directo con 23 dianas y tres asistencias en 32 partidos. El año anterior, la 23/24, anotó cinco tantos y dio tres asistencias en 30 partidos en la Ligue 1, y sin haber alcanzado la mayoría de edad.

En el condado de Dorset anduvieron rápidos para avanzarse al resto y lo ficharon por 13 millones de euros, una cifra que ahora parece calderilla. La operación se cerró durante el mercado invernal de 2025, pero el francés hizo las maletas hasta el pasado verano. Y la Premier no le ha quedado grande. Ni mucho menos.

Lejos de ser un año de adaptación, se ha producido su verdadera explosión. Y hay un dato —impresionante, por cierto— que lo demuestra: ningún adolescente ha marcado más goles en su primera temporada en la Premier League. Él, con su obra de arte ante el Manchester City, suma ya 13 tantos y ha superado a una leyenda como Robbie Keane (Coventry City, 1999/00), último ‘teenager’ capaz de rebasar la barrera de los diez goles en su año de debut en la máxima categoría del fútbol inglés.

Por si fuera poco, también se convirtió en el primer adolescente en ver puerta contra los tres primeros clasificados en una misma temporada de la Premier League: Arsenal, Manchester City y Manchester United.

Monitorizado por el Barça

Lógicamente, su irrupción no ha pasado desapercibida a ojos de los grandes, entre ellos un Barça que, como informamos en SPORT, estaba atento a su progresión. La marcha de Robert Lewandowski obliga a la secretaría técnica culé a moverse en busca de un sustituto de garantías y, Kroupi Jr., a diferencia del polaco, no es un '9' al uso y se mueve con total libertad por todo el frente de ataque.

Kroupi Jr., delantero del Bournemouth / @AFCBournemouth

De hecho, con Iraola actúa de segunda punta, justo por detrás de Evanilson, la referencia ofensiva de los 'cherries'. Cae en banda, recibe entre líneas, conduce para fijar y superar rivales, tiene un gran uno contra uno... y un magnífico disparo. Batió a Donnarumma con un fabuloso golpeo con comba.

Tiago Pinto, director ejecutivo del Bournemouth, salió al paso de los rumores y lo declaró intransferible: "No saldrá del Bournemouth. Su contrato todavía tiene más de cuatro años de duración, no existe ninguna cláusula de rescisión y no irá a ningún lado", garantizó a '365Scores'. "No venderemos a Kroupi ni siquiera si Barcelona o Liverpool ofrecen 100 millones de euros. Eso está completamente descartado", zanjó.

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Pudo haber representado a Portugal debido a la nacionalidad de su madre. De hecho, Roberto Martínez lo tanteó, pero prefirió esperar la llamada de su país de nacimiento: Francia. "Una cosa es acompañar a los jugadores que pueden vestir la camiseta de Portugal, y otra cosa es la voluntad del jugador. Junior quería jugar por Francia. Lo respetamos y el caso está cerrado".