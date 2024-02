"¿Por qué hay una norma para el City y otra para los demás?"

Sean Dyche, técnico del Everton, ha cuestionado los motivos por los cuales su equipo ha sido castigado con diez puntos de sanción por irregularidades con el 'Fair Play Financiero' mientras que el Manchester City, acusado de 115 brechas de las normativas económicas, sigue impune. La paciencia parece que se está acabando en Inglaterra, que acusa a la Premier League de una doble vara de medir.

Los toffes fueron sancionados la temporada pasada con una dura sanción de diez puntos por incumplir las normativas económicas de la Premier League. El club de Liverpool, junto al Nottingham Forest, se enfrenta ahora a un posible segundo castigo, una advertencia que ha colmado con la paciencia de los aficionados del equipo.

Desde que se supo el alcance de la sanción, la afición toffee salió en masa a las calles a protestar por la supuesta vara de medir del organismo regulador de la Premier League con su equipo comparado con los demás, especialmente con el Manchester City. El equipo ciudadano sigue siendo investigado de incumplir hasta 115 brechas de las normativas económicas de la competición en Inglaterra, aunque siguen impunes de castigo por ahora.

En Goodison Park no se explican los motivos de la disparidad de criterio en el organismo regulador de la Premier, especialmente ahora que se enfrentan a una segunda sanción deportiva. Sean Dyche, técnico del Everton, ha sido quien ha puesto voz a las quejas de los aficionados en la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City.

Doble vara de medir

El entrenador ha sido claro en sus reclamaciones: "Como el resto de gente, solo nos preguntamos por qué hay una regla para uno y otra para los demás. La gente en las calles se pregunta ¿por qué al Everton? No recuerdo el número exacto, pero el City tiene más de 100 acusaciones a sus espaldas. No cuestiono al City. No sé lo que han hecho o lo que no, pero lo que es seguro es que ya ha pasado mucho tiempo", explica.

La posible amenaza de una segunda sanción ha elevado la crispación: "Esta historia lleva ya mucho tiempo, por eso la gente se pregunta ¿por qué a nosotros?, ¿Qué ocurre con las acusaciones de otra gente?", reclama. Unas declaraciones que seguro que calientan las horas previas de un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos.