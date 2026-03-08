Hay un hombre forrándose con cada gol del Arsenal a balón parado

El Arsenal de Mikel Arteta está cada vez más cerca de conseguir su trofeo más preciado. Líder de la Premier League con 67 puntos, siete más que su máximo perseguidor, el Manchester City, con un partido pendiente por disputar, el cuadro 'gunner' tiene al alcance un título de Liga que no se veía en territorio 'gunner' desde los tiempos de Arsène Wenger. Y, además, la ilusión de la Champions League se mantiene intacta.

Desde que Arteta tomó las riendas del equipo en diciembre de 2019, el Arsenal ha ido dando pasitos en la dirección correcta. En algunos aspectos, la mejora es indudable: la plantilla, tanto en términos de calidad como de profundidad; el estilo de juego y la capacidad de dominar al rival y, sin duda, el balón parado. Aunque eso llama menos la atención porque la mente pensante que hay detrás de todo es un “desconocido”: Nicolas Jover.

Con experiencia como analista de vídeo del Montpellier (2009-2016) y tras varias temporadas en el Brentford (2019-2021), Jover se incorporó al cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City entre 2019 y 2021 por recomendación directa de Mikel Arteta, por entonces ayudante del de Santpedor. Cuando le salió la oportunidad de fichar por el Arsenal como primer entrenador, no dudó en incorporarlo a su staff técnico.

16 goles a balón parado esta temporada

Los datos no mienten: esta temporada, el Arsenal ha conseguido marcar el 1-0 tras un córner en nueve ocasiones en la Premier League, igualando el récord que tenía el Southampton en la temporada 1994-95. En total, el conjunto londinense ha marcado 16 goles a balón parado, una cifra que demuestra que el trabajo táctico de Jover sirve para marcar diferencias. Y eso tiene una atractiva recompensa para él.

Cuando Arteta renovó su contrato en septiembre de 2024, también se mejoraron las condiciones de su cuerpo técnico. Jover, junto con el asistente Albert Stuivenberg y el entrenador de porteros Iñaki Cana, tuvo que negociar su propio acuerdo con el club, según explicó 'The Athletic'.

Mikel Arteta, tras el empate ante el Brentford / ANDY RAIN / EFE

En este escenario, Jover incluyó en su nuevo contrato una cláusula tan curiosa como inteligente: cada gol que el Arsenal marcase a balón parado le reportaría un beneficio económico. ¿Qué incentivo hay más atractivo que pagarle bien a alguien por su trabajo? Pues eso.

Los éxitos sobre el campo del Arsenal reflejan la implicación total de todo el staff en el día a día. Y para Jover, que el Arsenal saque rédito del balón parado es algo más que una cuestión de orgullo. También es una cuestión económica. Una decisión brillante que está cerca de cosechar frutos inéditos en el cuadro 'gunner' desde hace más de 20 años.