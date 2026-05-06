Hay que hablar de Gyökeres: "Fue sencillamente increíble"

Viktor Gyökeres fue uno de esos nombres que revolucionaron el mercado de fichajes. Cada día surgían nuevos estímulos en torno al sueco.

Su turbulenta salida del Sporting de Portugal se dividió en varios y extensos capítulos, marcados por rumores sobre sus posibles destinos en la Premier League, con el Manchester United de Rúben Amorim como gran favorito en aquel momento, además del interés del Atlético de Madrid. Finalmente, se marchó al Arsenal de Mikel Arteta, que consiguió la pieza que el técnico español consideraba clave para aspirar a títulos de máxima importancia: un ‘9’ de referencia.

Con el culebrón veraniego zanjado, aún había espacio para varios capítulos más. Esta vez, el foco era su mal inicio como 'gunner'. Unas críticas feroces que lo acompañaron incluso hasta la selección sueca. No había tiempo de adaptación ni paciencia. No obstante, con el transcurso de los meses, su nombre pasó ligeramente a un segundo plano. Por lo menos, en comparación a todo el ruido que venía despertando desde bastante antes de verano.

Viktor Gyokeres, en un partido del Arsenal esta temporada en Premier League ante el Newcastle / DAVID CLIFF / EFE

Poco a poco el sueco se fue adaptando a la Premier, a su nuevo equipo y a Arteta. Empezó a encadenar goles, a sumar a sus compañeros y clasificó a Suecia para el Mundial con un gol suyo. Y en el momento más importante de la temporada, está sacando su versión más letal.

La defensa del Atlético soñará con Gyökeres

El delantero del Arsenal abrió el marcador en el Metropolitano en la ida de semifinales de la Champions League, transformando un penalti que él mismo provocó. Una acción puntual, casi aislada en su partido, pero suficiente para ser determinante. Era su quinto gol en la presente edición de la competición reina, donde ya le había marcado un 'doblete' al cuadro colchonero en la fase liga (4-0).

Y se congeló el Metropolitano: Gyökeres no falló el penalti / Champions

En la vuelta no pudo ampliar su marcador goleador, pero cuajó un partido demoledor en el trabajo sucio: fue un dolor de cabeza incurable para la zaga rojiblanca. Cada balón en largo se dormía en su pecho. Y eso era tiempo para que su Arsenal pudiera desplegar las alas.

Le Normand y Hancko no pudieron hacer nada más que elegir entre derribarlo y hacer falta o aguantarlo y tratar de evitar que girara sobre su propio eje. Robar balón era una opción muy remota.

Solo Pubill pudo competirle algunos balones en el cuerpo a cuerpo, aunque también tuvo que tirar de faltas para frenarle. Una de ellas le costó una amarilla, cuando ya se iba solo hacia la meta de Oblak. Arteta lo elogió tras el duelo: "Fue inmenso. Se notaba la reacción del público cada vez que tenía el balón. Su ritmo de trabajo, lo que aportó al equipo, fue sencillamente increíble".

Viktor Gyökeres, en el cuerpo a cuerpo con Marc Pubill, durante el partido de vuelta de semifinales de Champions League contra el Arsenal / EUP

Gyökeres tuvo incluso opciones de marcar, en el segundo tiempo tras un buen centro lateral de Hincapié, pero el remate no era fácil y se le marchó arriba el remate. No obstante, esta eliminatoria y el 'doblete' que marcó ante el Fulham en liga (también dio una asistencia) demuestran que está enchufado en el momento del curso en el que se deciden los títulos.

El Arsenal está a un partido de ganar la Champions (habrá que ver si ante Bayern o PSG) y depende de sí mismo en Premier League tras el pinchazo 'skyblue' ante el Everton. Y disponer de un 'killer' como Gyökeres con confianza es primordial. El sueco ha demostrado que no necesita estar cómodo en el partido para ser derterminante y asegura una capacidad de trabajo sensacional.

Entre crítica y crítica suma 21 goles y 3 asistencias en su temporada del debut en el Arsenal, que a la postre, puede ser histórica en la historia 'gunner'. Aunque como bien saben, en esto del fútbol no hay que dar nada por hecho hasta que está conseguido.