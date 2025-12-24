Ya no hay escusas en el City: refuerzo de lujo para Guardiola

Después de una temporada desastrosa sin levantar ningún gran título, el Manchester City decidió realizar una fuerte apuesta en el mercado de fichajes del pasado verano con el objetivo de volver a lo más alto del fútbol inglés y europeo. Pese a un inicio algo dubitativo de los de Pep Guardiola, todo apunta que el equipo 'skyblue' podrá luchar por llevarse las principales competiciones.

El conjunto 'citizen' encadena siete victorias consecutivas entre las diferentes competiciones y se postula como favorito para hacerse con algún trofeo nacional. Con la Champions todavía en la fase liga, los esfuerzos del Manchester City se centran sobre todo en lograr la regularidad necesaria en la Premier League para batallar por el título.

En estos momentos, los de Pep Guardiola se encuentran en la segunda posición con 37 puntos y un balance de doce victorias, un empate y cuatro derrotas. El City tiene en el punto de mira la primera plaza, que ostenta el Arsenal con tan solo dos puntos más, y para conseguir destronar a los 'gunners' de lo más alto de la tabla parece que contarán con una ayuda extra.

Según avanza el periodista Fabrizio Romano, Manchester City y Bournemouth estarán en contacto directo ya esta semana por Antoine Semenyo. El club 'skyblue' está avanzando para completar el acuerdo con el extremo nacido en Londres, que tiene en los de Guardiola su destino favorito a pesar del gran esfuerzo del Manchester United. Además, Chelsea y Tottenham ya se han caído de la carrera por su fichaje.

Antoine Semenyo, del Bournemouth, durante el partido de este viernes contra el Liverpool, en el que vivió un incidente racista / EFE/ADAM VAUGHAN

De acuerdo con esta información, la cláusula de rescisión de 75 millones de euros de Antoine Semenyo estará vigente hasta el 10 de enero; sin embargo, el Manchester City planea contactar con el Bournemouth para explorar una estructura de acuerdo alternativa y negociar los términos de pago. Poco se moverá el precio por uno de los jugadores de moda en la Premier este curso (8 goles y 3 asistencias).

A por la joya del fútbol inglés

Y puede no ser el único refuerzo para los 'skyblue'. 'TeamTalk' informa de que Chelsea y Manchester City siguen de cerca la situación de Jeremy Monga y valoran un posible movimiento por el joven talento en el próximo mercado de enero.

Con apenas 16 años, Monga irrumpió en la Premier League debutando con el Leicester City cuando aún tenía 15, y tras el descenso del club se ha consolidado en la Championship. Internacional juvenil con Inglaterra, el prometedor futbolista suma 14 apariciones esta temporada y en agosto anotó el primer gol de su carrera profesional.