¡No hay corte de pelo! Esta es la cara que se le quedó a Frank Ilett tras el empate que evitó su deseado cambio de look
Frank Ilett, seguidor del Manchester United, deberá esperar para deshacerse de su melena tras el empate, un resultado que pospone el esperado corte de pelo después de casi 500 días
La tensión del West Ham - Manchester United se mascaba no solo en el London Stadium, sino a miles de kilómetros, en Barcelona. Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que ha convertido su pelo en un símbolo de la irregularidad de los 'Red Devils', se jugaba esta noche su icónico peinado. La promesa era clara: si el United ganaba al West Ham, las tijeras entrarían en acción. Pero el fútbol, caprichoso como él solo, tenía otros planes.
El pitido final sentenció un empate a uno (1-1) que, si bien no fue el resultado deseado para el Manchester United tampoco servía para culminar la apuesta de los cinco partidos consecutivos ganando que hubiera permitido cortar la cabellera de Ilett. Y la imagen de Frank en su esperado streaming lo dijo todo.
Con una mezcla de decepción por el resultado de su equipo y una innegable decepción por el indulto capilar, la sonrisa de Frank lo decía todo. "Ha durado más de lo que esperaba", bromeaba hace poco en una entrevista con SPORT, refiriéndose a su reto de casi 500 días sin pasar por la peluquería, a la espera de que el United encadenara cinco victorias consecutivas. Hoy, esa racha se ha frenado en seco, postergando el destino de su pelo.
Para los millones de seguidores que han acompañado a Ilett en esta odisea capilar a través de sus redes sociales, el empate es agridulce. El esperado momento del corte de pelo se pospone, pero el "castellonense" (británico de origen, pero ya un vecino más de la provincia) seguirá luciendo su seña de identidad más famosa.
Michael Carrick y sus hombres tendrán que trabajar más si quieren que Frank Ilett se quede sin su característica melena. De momento, las tijeras tendrán que esperar.
