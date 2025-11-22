No hay que confiarse con la ausencia de Palmer: los grandes peligros del Chelsea

Las palabras de Enzo Maresca no dejaron lugar a dudas. Cole Palmer no podrá ayudar al Chelsea en los dos partidos más importantes de lo que va de temporada: el de Champions League contra el Barça y el de Premier League contra el Arsenal. Ambos se disputarán en Stamford Bridge. “Ha tenido un accidente en casa en el que se ha golpeado un dedo del pie. Se lo ha fracturado. No jugará en este partido (contra el Burnley) y seguro que tampoco con el Barcelona ni con el Arsenal”, informó el técnico italiano en la previa del partido contra los 'clarets'.

La afirmación del preparador 'blue' es rotunda. El “seguro”, antes de confirmar que “no jugará contra el Barça ni con el Arsenal”, no deja margen a milagros. La palabra no está elegida al azar. Es un golpe duro para los aficionados del Chelsea, que pocas horas antes se habían ilusionado con el enigmático mensaje de su estrella en Instagram, apuntando a un posible regreso de inmediato.

Palmer, durante un partido con el Chelsea / Dave Shopland / AP

Malas noticias, entonces, para Maresca; pero muy buenas para Flick y Arteta, que saben con certeza que se medirán al Chelsea con la ventaja de no tener que frenar a su mejor jugador. Sin embargo, si se confían, podrían pagarlo caro. El talento que acumula el conjunto inglés en ataque es notable y el esquema, sin el ex del City, puede reorganizarse de muchas maneras.

Un efectó dominó que beneficia a Joao Pedro

Una de las claves para que el Chelsea no eche mucho de menos a Palmer es la vuelta de Liam Delap en la punta del ataque. El delantero inglés, que sufrió una lesión a finales de agosto y provocó el retorno anticipado de Marc Guiu de su cesión en el Sunderland, ya está sumando ritmo de juego para llegar al choque contra el Barça en óptimas condiciones. Su regreso liberará a Joao Pedro, sensación del Mundial de Clubes, que lo estaba sustituyendo durante su ausencia.

Joao Pedro marcó el tercero ante el PSG / Pamela Smith

El brasileño, que suma 4 goles y 3 asistencias en 11 partidos de liga, suele rendir mejor por detrás de un delantero que actúe como referencia. Con la vuelta de Delap, Maresca podrá colocar al ex de los Wolves donde se encuentra más cómodo y tratar de maximizar su rendimiento en una zona que Palmer domina con mucha soltura.

Este reajuste también devolverá a Enzo Fernández a su posición más natural, en la base de la medular junto a Moisés Caicedo, pese a que la calidad del argentino le permite desempeñarse bien en cualquier altura del centro del campo.

Estevao, muy enchufado

En las bandas, el Chelsea también tiene mucho talento. La lesión de Palmer abre un hueco en la titularidad para la gran sensación 'blue',' Estevao, que marcó en los dos partidos con Brasil durante el parón, contra Túnez y Senegal, y que está demostrando que no necesita periodos de adaptación. Con un uno contra uno bestial y un talento innato, puede ser un gran peligro para el Barça y/o el Arsenal.

Estevao, celebrando su gol contra el Qarabag en Champions League / 'X'

Maresca también cuenta con Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Jamie Bynoe-Gittens, Marc Guiu o Andrey Santos. La baja de Palmer reduce el arsenal -nunca mejor dicho-, pero las armas con las que todavía cuenta el técnico italiano siguen siendo propias de un auténtico privilegiado en los banquillos.