Hay caso Salah

El turbulento inicio del 'Super Liverpool' ha puesto a varios de sus actores principales en el ojo del huracán. No solo a los grandes fichajes como Wirtz o Isak que siguen sin dar muestra de su alto precio, sino también nombres de prestigio como el de Mohamed Salah.

El delantero egipcio se ha visto relegado al banquillo en los últimos partidos después de un inicio de temporada muy lejos de su nivel habitual. Una situación que no ha encajado demasiado bien y que ya es tema principal de conversa en toda la prensa de Liverpool.

Así se mostró en la rueda de prensa de Arne Slot de este pasado viernes y se destaca hoy en algunas portadas de los medios reputados del país, donde destacan la mala imagen de Salah con sus enfados en el banquillo.

"Ídolo con berrinche" saca a relucir bien grande en la portada de este sábado el 'Star Sport' con las palabras de Arne Slot sobre el tema, donde aseguró que le gusta que Salah muestre su descontento por no jugar.

El técnico holandés ha decidido mover el equipo en busca de una reacción obligada tras cuatro derrotas consecutivas (Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea y Manchester United). Una solución que surtió efecto en Frankfurt esté pasado miércoles con un triunfo en el que demostró el potencial ofensivo del equipo.

UN NUEVO ROL

Salah fue suplente por segunda vez en la temporada y se especula que su rol puede empezar a ser más cercano a ello que no a la titularidad indiscutible de la que venía gozando tanto en sus años anteriores como en el inicio de la temporada.

Un asunto que no ha sentado nada bien en el egipcio y por el que ha recibido ya algunos palos, como el de Jamie Carragher que avisó que el egipcio debe dejar de ser ya intocable. Dos goles y dos asistencias en ocho partidos ponen en entredicho el momento del egipcio, que mostró una cara desconocida en él con su suplencia.

"Salah, cabizbajo en el banquillo en Frankfurt" destacan en la portada, a la espera de ver como se sucede la situación. Este sábado nuevo duelo de obligado cumplimiento para los 'reds' en su visita al siempre incómodo Brentford. ¿Titular o suplente?, la gran pregunta que rodea en las horas previas sobre el egipcio.

A la espera de la respuesta, una cosa queda clara. El papel de Salah en el Liverpool parece estar condenado a ser cada vez más reducido.