¿Hay 'caso Alexander-Arnold'?

Alexander-Arnold fue duramente criticado frente al Manchester United después de que su pasividad defensiva permitiera al cuadro 'red devil' rascar un buen empate en Anfield. "Se habla de que se irá al Real Madrid, pero por la forma en la que defiende, se irá al Tranmere Rovers (cuarta división inglesa) después de esto. Tiene que hacerlo mejor", decía la leyenda Roy Keane después de lo sucedido.

Todos apuntaron al inglés, incluso su propio entrenador, Arne Slot: "Todos estábamos decepcionados por cómo habíamos jugado, no sólo Trent (Alexander-Arnold). No jugó su mejor partido, pero ha jugado tantos partidos bien para este club...". No quería darle demasiados palos el técnico a su pupilo... pero en el siguiente encuentro ha preferido dejarlo como suplente.

Banquillo tras lo sucedido

En el duelo ante el Tottenham, de la ida de las semifinales de la Carabao Cup, Alexander-Arnold inició desde el banquillo, dejando en el aire un carrusel de rumores sobre su futuro en el Liverpool. Las cámaras, sin duda, no dejaron de enfocar al lateral inglés, que dejó su sitio a Bradley.

Veremos si es un castigo para Alexander-Arnold o simplemente son rotaciones de Arne Slot. Eso sí, el gran grueso del once titular, a excepción de Luis Díaz, fue de la partida en un encuentro tan importante como unas semifinales de la Carabao Cup. Veremos también esto afecta a su futuro. Recordemos que el lateral inglés acaba contrato el próximo 30 de junio y aún no se sabe dónde jugará la próxima campaña.

Desde luego, actuaciones como la que tuvo ante el Manchester United, especialmente en cuanto al aspecto defensivo, tampoco ayudan demasiado a posibles clubes interesados.