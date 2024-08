Havertz y Saka no fallan en el estreno del Arsenal

El Arsenal ganó, pero a Arteta no le convenció nada la actuación de los suyos. Los gestos sobre la banda valían más que cualquier palabra. Así es el técnico vasco. No baja los brazos ni en el primer partido de la temporada, sabiendo que se trata más de un encuentro de pretemporada que de plena competición.

El cuadro 'gunner' tuvo muchas ocasiones para ganar el partido mucho antes, pero finalmente no supo cerrarlo ya bien entrada la segunda mitad, justo después de que los Wolves hubieran advertido de que no venían de paseo al Emirates. Al final, los tantos de Havertz y Saka fueron suficientes en lo que al marcador respecta, no en cuanto a las sensaciones. Al menos para Arteta.

No tardó en caer el primero

El Arsenal salió al duelo sabiendo que todo lo que tenía que hacer era esperar a que cayera el primero. Los Wolves se pertrecharon atrás, a la búsqueda de un milagro y esperando que el cuadro 'gunner' se desesperara intentando encontrar el gol. Sin embargo, a los londinenses no les costó demasiado generar. Havertz, que se mueve como nadie en tres cuartos, y Saka empezaron a avisar. Hasta que los dos orquestraron el primero. El inglés la puso y el alemán aprovechó una salida en falso de Sá para poner la cabeza y abrir la lata. Lo más difícil ya estaba hecho.

Después, solo había que rematar el partido. Otra vez Saka y, antes del descanso, Martinelli pudieron finiquitar el encuentro. Pero no hubo forma. El 1-0 se mantuvo en el marcador durante muchísimo tiempo, tanto que hasta los Wolves decidieron que, por qué no, podían intentar rascar algo.

En la primera mitad Raya ya había exhibido un paradón a cabezazo de Strand Larsen y, en la segunda, Aït-Nouri, con un disparo desde la frontal, y Matheus Cunha, después de un error de Saliba, pudieron empatar el partido. Se desgañitaba Arteta viéndolo las orejas al lobo. Al final, Saka le dio la tranquilidad que tanto necesitaba. Tiró la diagonal y su disparo no lo pudo repeler Sá. Al final, los Wolves se volvieron a acercar a la meta de Raya, pero el español anduvo segurísimo bajo palos.