Harry Maguire renueva con el Manchester United una temporada más

El Manchester United anunció la extensión de contrato de Harry Maguire, por una temporada más, hasta junio de 2027, y con opción a una adicional. Un acuerdo que lo verá cumplir ocho años defendiendo los colores de los Red Devils en la Premier League.

Desde que llegó al club mancuniano en 2019, procedente del Leicester City, Maguire ha disputado 266 partidos y levantado dos títulos: Carabao Cup (2023) y FA Cup (2024).

Su sólido desempeño en la zaga defensiva del United lo llevaron a portar el brazalete de capitán desde 2020 y hasta 2023, a la vez que se ha mantenido como uno de los jugadores constantes en la Selección Inglesa, con la cual alcanzó un cuarto lugar en el Mundial de Rusia 2018 y el subcampeonato de la Eurocopa 2020.

"Harry (Maguire) representa la mentalidad y resiliencia requerida para jugar para el Manchester United. Es el más grande profesional que brinda experiencia y liderazgo invaluable a nuestro joven y ambicioso equipo", compartió Jason Wilcox, director de fútbol del Manchester United.

Con deseo de ganar

Seguido de una temporada en la que finalizó en el puesto 15 de la clasificación y ahora bajo el mando de Michael Carrick, tras la destitución de Rúben Amorim a media campaña, el Manchester United ha escalado hasta el tercer puesto de la Premier League, con el que aseguraría jugar en los torneos europeos.

"La determinacion del club de pelear por títulos es clara para todos y confío que nuestros mejores momentos juntos están por venir. Se puede sentir la ambición y el potencial de este equipo", compartió Maguire respecto al futuro del equipo tras su renovación.

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Han pasado 13 años desde la última Premier League conquistada por los Red Devils y nueve desde su último trofeo europeo (Europa League 2017); una racha que buscan romper más pronto que tarde.