Harry Maguire cierra la puerta a una salida del United

El Manchester United salvó su desastrosa temporada con el título de FA Cup logrado ante su máximo rival, el Manchester City que dirige Pep Guardiola. El cuadro 'red devil' quedó eliminado de la Champions en una fase de grupos a priori cómoda y en la Premier League le condenó la irregularidad del equipo.

Uno de los grandes problemas que tuvo el equipo que dirige Erik Ten Hag fue la inconsistencia defensiva. El United sufrió mucho en la zaga, cometiendo errores de bulto y encajando demasiados goles para un equipo que quiere luchar por todos los trofeos.

En este sentido, uno de los jugadores más señalados fue, sin duda, Harry Maguire. El central inglés arrastró problemas físicos y varias lesiones que le hicieron perder una buena cantidad de encuentros. Sin embargo, cuando estaba disponible era un fijo en la zaga defensiva, aunque sus actuaciones estuvieron muy por debajo de lo que se espera de un jugador de su nivel.

Maguire estuvo blando en el duelo, impreciso en la salida de balón y lento en las correcciones defensivas. Todo ello provocó los malos números defensivos de un United que ya ha buscado una solución en este mercado de fichajes. Ante la necesidad, el United se ha movido rápido y se ha adelantado a sus rivales para firmar a un central de presente, y mucho futuro. Leny Yoro llegó hace apenas unos días a Manchester y ya impresionó en su debut con la camiseta 'red devil'.

De esta manera, a Maguire le crece la competencia en la posición de central y algunas informaciones ya lo situaban fuera del equipo. No obstante, el defensor inglés quiso salir al paso de estos rumores para dejar claro que no se moverá del club 'red devil': "Para ser honesto, todo lo que he oído es que soy parte del futuro aquí. Estoy listo para luchar por los trofeos más grandes", señaló en 'Sky Sports'. Así, la nueva reconstrucción del Manchester United contará todavía con un Harry Maguire que quiere volver a su mejor nivel.