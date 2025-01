El Manchester City podría librarse de la sanción deportiva

En el Manchester City respiran aliviados. El club, investigado por presuntas irregularidades financieras e incumplimiento del 'fair play' de la Premier, conocerá en unas semanas el veredicto de la Comisión independiente que está evaluando esas anomalías económicas y en el Etihad Stadium son optimistas y confían que todo quedará en agua de borrajas. Bueno, previo pago de una multa millonaria, pero que es eso para un club estado que tiene el dinero por castigo.

Haaland, primera piedra del proyecto

La renovación de Erling Braut Haaland es uno de los indicadores de que el Manchester City no será castigado con severidad, despojándole de sus títulos y descendiéndole de categoría, tal y como se había supuesto. Así lo manifiesta 'The Athletic', donde creen que la continuidad del noruego es un baremo válido para creer que la penitencia no será tan grave como se esperaba. "Nadie lo sabe con seguridad ahora mismo, pero el Manchester City siempre se ha mostrado confiado y algunos conocedores de la situación piensan que la sanción a la que se enfrenta la entidad no será más grave que una multa. Eso está por ver, pero la reciente actividad del club en cuanto a fichajes y renovaciones de contratos parece reflejar esa sensación”, afirma 'The Athletic'.

La misma información apunta que se espera un veredicto "para marzo". El 'caso Manchester City' quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre y se esperaba una decisión a finales de este mismo mes de enero. El dictamen final, sin embargo, podría demorarse en el tiempo si la Premier League decide interponer alegaciones.

Pep Guardiola, en un partido de esta temporada / X

Renovaciones e inversión

Los movimientos del Manchester City en este mercado invernal señalan que en los despachos del Etihad Stadium no están muy preocupados. Al contrario. El club se mueve para reforzar una plantilla envejecida y está dispuesto a invertir más de 200 millones de euros en incorporaciones como Marmoush, Reis, Cambiaso o Khusanov. La prolongación del contrato de Pep Guardiola hasta 2027 no hace más que certificar que los 'sky blues' tienen una confianza total en que no habrá sanción deportiva, pese a que el técnico de Santpedor reconoció en diversas ocasiones que seguiría al frente del equipo en el caso de que fuera descendido de categoría.