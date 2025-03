Haaland, el último colmo de Guardiola

Nadie lo duda: Erling Haaland no tuvo su mejor tarde. Ni su mejor fin de semana. Un 'background' poco favorable, pues, según avanzó 'The Sun', está siendo investigado tras un incidente con la mascota del club. El Manchester City ahuyentó sus fantasmas y venció - sudando tinta - al conjunto ante el que concedió la primera derrota del curso en la Premier League: el Bournemouth. Y Pep Guardiola se la devolvió a Andoni Iraola.

Evanilson puso el 1-0 en el luminoso del Vitality Stadium y, ya en la segunda mitad, el noruego, asistido por Nico O'Reilly, materializó el empate. Superada la hora de eliminatoria, en el 63' para ser exactos, dos minutos después de saltar al césped, Omar Marmoush brindó una victoria que valía una semifinal de FA Cup en Wembley.

Séptima semifinal consecutiva. Se dice pronto. A Pep se le vio eufórico. "Siento decirlo, ¡pero eso es excepcional!", expresó tras el encuentro. Y orgullosísimo de un Nico O'Reilly que regaló ambos tantos y terminó, merecidamente, siendo escogido Jugador del Partido. "¡Va a jugar en la semifinal de la FA Cup, seguro!", afirmó. Pareció estar tocado por una varita, el bueno de Nico.

Eso sí, quien no tuvo su día fue un Haaland que, pese a ver portería y marcar más de 30 goles en cada una de sus tres temporadas en Mánchester, abandonó el Vitality Stadium habiendo errado un penalti... y lesionado. 0-0. Minuto 14. Oportunidad de oro para el noruego, que desde los once metros podía poner a su equipo por delante en la eliminatoria. Pero Kepa tenía otros planes: adivininar su lanzamiento y negarle el gol.

TARDE GRIS EN BOURNEMOUTH

Cara de pocos amigos, la de Erling tras desaprovechar ocasión. Más expresivo fue Noel Gallagher, echándose la mano derecha a la cara, protagonizando una reacción que no pasó para nada desapercibida ante las cámaras de la Emirates FA Cup. Y es que, por lo visto, su idilio con el punto de penalti se ha visto algo comprometido en los últimos meses. Tan solo falló dos de los 19 primeros penaltis que ejecutó tras su salida al City. Y lleva errados tres de los últimos siete.

Poco después llegaría el tanto 'cherry', obra de Evanilson, pero el noruego pudo reivindicarse, rematando a placer un gran centro de O'Reilly. Sin embargo, no podría celebrar el crucial gol de Marmoush sobre el césped, pues sufrió un golpe en su tobillo izquierdo tras un choque con Lewis Cook. Fue atendido pero optó por no seguir y, en el 61', fue relevado por el egipcio.

Abandonó el terreno por su propio pie, tranquilizando e invitaba al optimismo. Guardiola no pudo confirmar el alcance de sus molestias, pero al noruego se le vio salir del Vitality Stadium en muletas, con el pie izquierdo en una bota protectora.

Pese a 'mojar', no se zafó de las críticas de un Roy Keane que volvió a atacarle sin piedad alguna: "Haaland falló un penalti, muy despreocupado, luego falló otra oportunidad y ahora sonríe. Que el Manchester City se pasee por el campo me está poniendo de los nervios, no es buena señal", expresó en 'ITV Sport'.