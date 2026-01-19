Haaland, señalado en el City

El Manchester City fue totalmente superado por su máximo rival en una tarde para olvidar en Old Trafford. Los de Pep Guardiola no fueron capaces de imponer su ritmo ni estilo de juego, y se dejaron otros tres puntos que los alejan todavía más de la lucha por el título de la Premier League. Apenas tuvieron opciones reales de llevarse algo positivo de la visita al United.

Aunque es cierto que prácticamente ningún jugador estuvo a buen nivel, hay un gran señalado en la derrota contra los ‘red devils’: ni más ni menos que Erling Haaland. El delantero noruego apenas participó en el juego de los ‘citizens’ y pasó completamente desapercibido sobre el césped de Old Trafford. Y no es la primera vez que ocurre...

El susto de Haaland contra el United / Associated Press/LaPresse

Los números sentencian a Haaland en el duelo contra el Manchester United. El ‘cyborg’ apenas disparó en dos ocasiones, ambas bloqueadas por sus rivales. Prácticamente no intervino durante todo el partido, también debido a la falta de precisión de sus compañeros en los metros finales, no ganó ningún duelo aéreo ni realizó ningún pase clave.

Lo cierto es que Lisandro Martínez le ganó por completo la partida en Old Trafford. El defensa argentino del United controló a las mil maravillas al noruego y no le dejó desplegar su juego cerca del área. En ese sentido, tras el partido, dio la clave para defender a Haaland: "Estando concentrado todo el partido. Creo que si le das uno o dos segundos, él va a anotar. Hay que estar muy concentrado en el partido, no ponerse cómodo atrás, como si nada pasara, porque ahí es cuando hace el click y marca".

Haaland no estuvo a buen nivel contra el United / Associated Press/LaPresse

Erling Haaland atraviesa un bache personal que se refleja claramente en el rendimiento del City. El delantero noruego suma ya tres partidos sin marcar y apenas ha anotado un gol en los últimos siete encuentros, cifras que ponen de relieve la complicada racha que atraviesa. Necesita recuperar esa versión letal que le ha permitido alcanzar ya las 26 dianas.

Pese a esta mala racha del noruego, Guardiola precisó que “necesitamos a Haaland”. "Es muy importante para nosotros. Puedo ver cómo se sienten los jugadores, pero necesitamos ver cómo se recuperan y si siguen intentándolo. Es cuestión de energía. Pero esa energía la tienen que contagiar también sus compañeros. Nos gusta cómo lo está haciendo esta temporada, pero necesitamos ser más regulares día a día", apuntó el técnico catalán.

Sin lugar a dudas, el City y Guardiola necesitan recuperar la versión más letal de Haaland, aunque también deben afrontar el desafío de no depender exclusivamente de los goles del noruego. Mantener ese equilibrio no es sencillo, pero todo indica que el técnico catalán tiene la capacidad de darle la vuelta a la situación y enderezar el rumbo del equipo y de su delantero.