Haaland estalla tras el mal inicio del City

La reconstrucción del Manchester City llevará más tiempo del deseado. Pep Guardiola está todavía acoplando las nuevas incorporaciones de esta temporada, que no han sido pocas. El mal inicio en la Premier, las lesiones y el parón por los compromisos internacionales no han ayudado al catalán a trabajar con tranquilidad con sus jugadores.

Las prisas empiezan a apremiar en el Etihad Stadium. Como decíamos, las dos derrotas consecutivas ante Tottenham y Brighton han opacado el 0-4 logrado en Wolverhampton en el debut liguero. La plantilla del Manchester City es consciente de que tiene que dar un paso adelante. Recuperar cuanto antes el espíritu ganador de antaño. La igualdad de la Premier League no permite encadenar tropiezos y el domingo toca derbi frente al United, que parece haber resurgido tras el batacazo que supuso la eliminación sufrida en Grimsby en la EFL Cup.

Haaland, capitán 'in pectore'

Si hay alguien que habla sin ambages es Erling Braut Haaland. El delantero, como buen noruego, acostumbra a ser autocrítico y exigente consigo mismo. En una entrevista concedida a 'ViaPlay', canal de su país, el escandinavo reconoció que el inicio del Manchester City ha sido decepcionante.

Haaland conversa con Guardiola / AP

"Hemos perdido dos partidos seguidos. No hemos sido suficientemente buenos. Hemos estado muy mal. Necesitamos reencontrarnos, volver al camino de la victoria. No nos podemos permitir perder más partidos, viendo cómo están jugando de bien los otros equipos. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla contra el United. Debemos dar lo mejor de nosotros mismos, mover nuestros culos, porque, de momento, no ha sido suficiente con lo que hemos hecho", reconocía el 'cyborg'.

Seis goles en dos partidos

El atacante viene de un parón internacional prolífico con su selección. El combinado dirigido por Ståle Solbakken venció en un amistoso a Finlandia (1-0) con gol de Haaland y encarriló su clasificación para el Mundial 2026 humillando a Moldavia (11-1) con cinco tantos del 'killer' del City.

En Premier League, las cifras del nórdico están también a la altura, tres dianas hasta la fecha, aunque Haaland quiere más: "Perder no está bien. Es molesto, pero tienes que usarlo para motivarte de cara al próximo partido. Espero que sea así. Necesitamos transformar esa ira que tenemos y llevarla al terreno de juego para dar lo mejor de nosotros mismos".