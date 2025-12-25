Haaland saca la báscula por Navidad tras la advertencia de Guardiola

La Navidad es sinónimo de excesos, especialmente cuando uno se sienta en la mesa. En fechas tan señaladas se vuelve complicado no comer más de lo debido, algo tan milenario como las propias celebraciones. Le sucede a todo el mundo y los futbolistas, evidentemente, no son para menos.

A pesar de que es tentador coger ese canapé de más cuando están retirando los platos de la mesa, quienes viven de su estado físico tienen que tener un cuidado especial para tratar de frenar dichos excesos. Es parte de su trabajo, para bien o para mal.

Erling Haaland, delantero del Manchester City / 'X'

En los clubes de fútbol, estas fechas se miran con especial atención. Los entrenadores quieren tener a sus futbolistas en plenitud física cuando vuelvan de vacaciones, algo que para técnicos como Guardiola es esencial de cara a la preparación de los próximos partidos.

El técnico del Manchester City lanzó una advertencia antes del parón navideño: "Todos los jugadores se pesaron el viernes", anunció Guardiola. "Regresan el día 25 y estaré allí controlando cuántos kilos han subido. En el momento en que lleguen después de tres días de descanso, quiero ver cómo vuelven", comentó.

"Pueden comer, pero quiero controlarlos", advirtió. "Tengo que hacer una selección para el partido contra el Nottingham Forest. Imaginen que un jugador, que ahora está perfecto, llega con tres kilos de más. Se quedará en Manchester. No viajará a Nottingham Forest", comentó.

Dicha advertencia ha sido recogida por Erling Haaland, que ha mostrado en redes sociales que está siguiendo al dedillo las indicaciones de su entrenador. En una imagen compartida por redes sociales, el delantero noruego ha posado encima de una báscula para recordar que no ha comido de más estas vacaciones.

Con el mensaje "todo bien", el ariete hace una clara referencia a las palabras de su entrenador, que de bien seguro no tendrá problemas con los posibles kilos de más que pueda ganar el delantero cuando vuelva de su descanso navideño.