FÚTBOL INTERNACIONAL
Haaland rinde homenaje a sus raíces con un cambio en su camiseta
El delantero noruego combina tradición y familia para lucir ambos apellidos en su camiseta
Erling Haaland, gran estrella del Manchester City de Pep Guardiola, ha decidido dar un paso curioso fuera del césped: modificar el nombre que aparece en su camiseta con la selección de Noruega. Hasta ahora, el delantero lucía únicamente el apellido de su padre, pero a partir de ahora su dorsal llevará sus dos apellidos: Erling Braut Haaland. Una elección que sigue con una tradición bastante común en su país, donde es bastante común que los hijos lleven tanto el apellido paterno como el materno.
“No es complicado, es su nombre”, comentó con cierta sonrisa Ståle Solbakken, seleccionador noruego. “Hasta ahora no lo sabía, pero me parece perfecto”. Un gesto sencillo, pero que refleja un lado más personal de un jugador que, dentro del terreno de juego, se ha convertido en una máquina de marcar goles, y que siempre ha mostrado su nombre completo en Instagram desde sus primeros pasos en el fútbol internacional.
No fue hasta su irrupción en 2019, tras marcar nueve goles para Noruega en el Mundial Sub-20, que realmente empezó a atraer de verdad todas las miradas. Curiosamente, durante todo este tiempo, su camiseta oficial con la selección solo mostraba el apellido paterno, y aún no se sabe si en el Manchester City también adoptará el cambio para seguir con esta costumbre.
Padre futbolista y madre heptatleta
El talento de Haaland no surge de la nada: su padre, Alfie, jugó en el Manchester City entre 2000 y 2003, y su madre, Gry Marita Braut, fue una destacada heptatleta en los años 90. Claramente, la genética y la disciplina deportiva corrían por sus venas desde pequeño.
El estreno oficial de su camiseta con ambos apellidos será el 4 de septiembre en un amistoso contra Finlandia. Apenas unos días después, el 9 de septiembre, Noruega recibirá a Moldavia en su quinto partido de clasificación para el Mundial 2026.
El combinado nórdico llega en plena forma: lidera su grupo, que también incluye a Israel, Italia y Estonia, con doce puntos en cuatro encuentros y encaminado a asegurar su billete para la próxima Copa del Mundo.
Con este pequeño cambio en su camiseta, Haaland no solo rinde homenaje a su familia, sino que también nos recuerda que, detrás del implacable delantero que rompe récords, hay una historia personal y unas raíces que quiere llevar siempre consigo.
- NOTICIA SPORT: ¡Ofertón formal del Chelsea por Fermín!
- Vía libre para el Barça ante el Rayo
- Mercado de fichajes, hoy 26 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Xabi instaura la meritocracia y provoca un terremoto en el vestuario del Real Madrid
- El Barça informa a la UEFA: Spotify Camp Nou, el estadio elegido
- ¡Fermín, tentado por la oferta del Chelsea!
- Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente
- Ebrima, la gran decisión