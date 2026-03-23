Haaland, visita fugaz a Barcelona

Erling Haaland ejerció de actor secundario en Wembley. Volvió a quedarse con la pólvora mojada y continúa sin marcar en una final como 'skyblue'.. y ya van nueve. Sea como fuere, el Manchester City derrotó al Arsenal y conquistó su novena Copa de la Liga, la quinta con Pep Guardiola en el banquillo.

El noruego, que sumó una Carabao Cup a su palmarés, acabó el encuentro algo mermado, producto, seguramente, del apretado calendario. De hecho, el seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, le concedió descanso esta semana para que reponga fuerzas y se reincorpore con el resto de la expedición nórdica de cara al segundo amistoso ante Suiza.

"La mejor solución para todas las partes es que se tome ahora el descanso que necesita… Se trata de un trato especial, debido a lo que Erling ha vivido dentro y fuera del campo, con una enorme presión sobre él. Lo más importante, con diferencia, es que rinda al máximo en el Mundial…", garantizó.

Erling Haaland posa con el trofeo de la Carabao Cup / TOLGA AKMEN / EFE

En ese sentido, se entiende su fugaz visita a Barcelona. El delantero, acompañado por su padre, Alfie Haaland, tomó un vuelo desde Londres y aterrizó a medianoche en la Ciudad Condal para, presumiblemente, acudir a la consulta del doctor Ramón Cugat, persona de confianza de Pep Guardiola.

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La visita será tan breve que, pocas horas después, tomará un vuelo privado a Marbella, donde posee una residencia.