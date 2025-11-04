Haaland: "¿Al nivel de Messi y Cristiano? Soy Erling y eso nunca cambiará"

Erling Haaland era el hombre perfecto para hablar en la previa del duelo de la Champions League entre el Manchester City y el Borussia Dortmund. El ariete noruego prácticamente comenzó a escribir su historia en el Signal Iduna Park y pretende extenderla en un Etihad Stadium en el que ya es uno de los capitanes del equipo y con un contrato hasta 2031.

Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

El noruego es una de las piezas clave de Pep Guardiola, además del máximo goleador de la plantilla. Y llega a la cita completamente enchufado: en 13 partidos suma 17 goles. Por ello, el técnico de Santpedor lo puso a la altura de Leo Messi y Cristiano Ronaldo tras vencer al Bournemouth (3-1) con un doblete suyo: "Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme", espetó.

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola (iz) conversa con Erling Haaland tras la victoria de este domingo ante el AFC Bournemouth / ADAM VAUGHAN / EFE

Aunque después matizó que "la diferencia es que Messi y Ronaldo lo han hecho durante 15 años, pero este es ese nivel. Cuando le pega a la pelota como en el primer gol es como que dice 'voy a marcar", estaba claro que el noruego iba a ser preguntado sobre ello en rueda de prensa.

No debería creerme alguien especial solo por marcar goles. Así de simple. Soy Erling y eso nunca cambiará... Erling Haaland — Delantero del Manchester City

Con esas palabras, estaba claro que Haaland iba a ser preguntado al respecto en rueda de prensa. Una cuestión que no lo incomodó y en la que, una vez más, demostró su humildad y carácter nórdico: "No, estoy lejos de ellos... Nadie peude acercarse. Soy noruego, y para mí no debería creerme alguien especial solo por marcar goles. Así de simple. Soy Erling y eso nunca cambiará...", dijo.

"Odio" al fuera de juego

Haaland también habló de aspectos tácticos que le permiten sacar su mejor versión, especialmente su posicionamiento en el campo. "Creo que desde que llegué al club he estado en fuera de juego 18 veces. Así que 18 veces en tres años y medio está bien. Es algo que forma parte de mi juego, odio estar en fuera de juego", declaró.

Haaland iguala a Mbappé en la Bota de Oro 2025/26 / Associated Press/LaPresse

"Si estás en fuera de juego ahora con el VAR, no hay ninguna posibilidad, y creo que el VAR me ha ayudado aún más porque te dan la decisión, así de simple. Es algo en lo que he estado trabajando desde que tenía 13 años en Bryne, y sigo jugando de la misma manera. Solo que ahora soy más rápido, mejor, más ágil, y juego para el City en vez de para el Bryne", añadió.

Elogios para Cherki

Finalmente, el noruego tuvo bonitas palabras para Rayan Cherki, quien está recuperando su mejor nivel tras una lesión. "Es un buen chico con cualidades increíbles, como todos podemos ver. Se trata de jugar al fútbol para sacar lo mejor de cada uno, y con él no es diferente. Necesitamos ayudarle a que, jugando de mediapunta, pueda pasarme el balón a mí y a los atacantes", declaró.

Cherki, con Marmoush, celebra el gol del triunfo ante el Swansea / 'X'

"Tiene una habilidad especial, difícil de explicar, algo parecida a la de Kevin De Bruyne, que le permitía filtrar un pase desde cualquier punto del campo. Es un talento excepcional y debemos ayudarlo a desarrollarse aún más porque puede llegar a ser realmente bueno...", finalizó. El miércoles, intentarán vencer al Borussia Dortmund juntos.