FÚTBOL INTERNACIONAL
Haaland: "¿Al nivel de Messi y Cristiano? Soy Erling y eso nunca cambiará"
El delantero del Manchester City atendió a los medios de comunicación antes de medirse a su exequipo, el Borussia Dortmund, en Champions League
Erling Haaland era el hombre perfecto para hablar en la previa del duelo de la Champions League entre el Manchester City y el Borussia Dortmund. El ariete noruego prácticamente comenzó a escribir su historia en el Signal Iduna Park y pretende extenderla en un Etihad Stadium en el que ya es uno de los capitanes del equipo y con un contrato hasta 2031.
Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme
El noruego es una de las piezas clave de Pep Guardiola, además del máximo goleador de la plantilla. Y llega a la cita completamente enchufado: en 13 partidos suma 17 goles. Por ello, el técnico de Santpedor lo puso a la altura de Leo Messi y Cristiano Ronaldo tras vencer al Bournemouth (3-1) con un doblete suyo: "Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme", espetó.
Aunque después matizó que "la diferencia es que Messi y Ronaldo lo han hecho durante 15 años, pero este es ese nivel. Cuando le pega a la pelota como en el primer gol es como que dice 'voy a marcar", estaba claro que el noruego iba a ser preguntado sobre ello en rueda de prensa.
No debería creerme alguien especial solo por marcar goles. Así de simple. Soy Erling y eso nunca cambiará...
Con esas palabras, estaba claro que Haaland iba a ser preguntado al respecto en rueda de prensa. Una cuestión que no lo incomodó y en la que, una vez más, demostró su humildad y carácter nórdico: "No, estoy lejos de ellos... Nadie peude acercarse. Soy noruego, y para mí no debería creerme alguien especial solo por marcar goles. Así de simple. Soy Erling y eso nunca cambiará...", dijo.
"Odio" al fuera de juego
Haaland también habló de aspectos tácticos que le permiten sacar su mejor versión, especialmente su posicionamiento en el campo. "Creo que desde que llegué al club he estado en fuera de juego 18 veces. Así que 18 veces en tres años y medio está bien. Es algo que forma parte de mi juego, odio estar en fuera de juego", declaró.
"Si estás en fuera de juego ahora con el VAR, no hay ninguna posibilidad, y creo que el VAR me ha ayudado aún más porque te dan la decisión, así de simple. Es algo en lo que he estado trabajando desde que tenía 13 años en Bryne, y sigo jugando de la misma manera. Solo que ahora soy más rápido, mejor, más ágil, y juego para el City en vez de para el Bryne", añadió.
Elogios para Cherki
Finalmente, el noruego tuvo bonitas palabras para Rayan Cherki, quien está recuperando su mejor nivel tras una lesión. "Es un buen chico con cualidades increíbles, como todos podemos ver. Se trata de jugar al fútbol para sacar lo mejor de cada uno, y con él no es diferente. Necesitamos ayudarle a que, jugando de mediapunta, pueda pasarme el balón a mí y a los atacantes", declaró.
"Tiene una habilidad especial, difícil de explicar, algo parecida a la de Kevin De Bruyne, que le permitía filtrar un pase desde cualquier punto del campo. Es un talento excepcional y debemos ayudarlo a desarrollarse aún más porque puede llegar a ser realmente bueno...", finalizó. El miércoles, intentarán vencer al Borussia Dortmund juntos.
