Haaland es humano: "Estaba realmente nervioso"

El delantero noruego habló tras anotar el penalti decisivo contra el Fulham "Fue uno de los momentos en los que he estado más nervioso de mi vida", añadió

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, habló tras la victoria de su equipo contra el Fulham en el último minuto, todo gracias a un gol suyo anotado de penalti.

"Fue fantástico. Estaba nervioso por el penalti. Fue uno de los momentos en los que he estado más nervioso de mi vida, pero fue fantástico", apuntó el noruego para la web del club mancuniano.

"No me importa cómo fue. El balón tenía que entrar. Me encanta. He estado lesionado durante una semana y es muy importante. Cuando juegas 10 contra 11 durante 70 minutos es difícil. No creo que ningún equipo lo haga tan bien como lo hicimos hoy", finalizó Haaland.