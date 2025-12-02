Haaland llega a los 100 goles y hace historia

Erling Haaland ha hecho historia en la Premier League. Era evidente que el delantero noruego iba a batir otro récord en la liga inglesa; la única duda era cuándo. Tras marcar el primer gol del Manchester City en su visita al Fulham, ha alcanzado la cifra de 100 goles en la competición doméstica de Inglaterra, y todo ello en un tiempo récord.

Con este tanto, Haaland deja la marca de 100 goles en tan solo 111 partidos. Hasta su aparición, era Alan Shearer el que ostentaba el récord desde el año 1995, cuando alcanzó esa cifra goleadora en 124 encuentros. Shearer es el máximo goleador de la historia de la Premier League, que dio inicio en el 1992, con un total de 260 dianas.

El noruego ha empezado la temporada con el Manchester City de la mejor manera, anotando 15 goles en 14 partidos. De hecho, no es el primer récord que bate desde que aterrizó en Inglaterra en el año 2022. Ahora, pertenece al prestigioso Club de los 100, del que forman parte un total de 35 jugadores.

"Marcar 100 goles en la Premier League es algo de lo que estoy realmente orgulloso. Todo el mundo sabe que la Premier League es la liga más difícil del fútbol mundial. La calidad de los equipos y de los defensores es increíble, y alcanzar los 100 en el fútbol inglés es algo muy especial para mí", declaró a los medios de comunicación del Manchester City.

Todo lo que quiero es ayudar al equipo a ganar. El Manchester City lo es todo para mí, y mis compañeros son los mejores. Sé que cuando marco, tenemos más opciones de ganar, por eso cada gol significa tanto para mí. Quiero dar las gracias a todos en el City porque sin ellos no habría marcado tantos goles", finalizó el delantero noruego.