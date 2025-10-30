"Haaland puede irse al final de esta temporada"

Erling Haaland es un auténtico monstruo del gol. El delantero noruego está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, al menos, de cara a portería. Aunque los resultados del Manchester City está siendo algo irregulares en este inicio de temporada, el internacional con Noruega está siendo más efectivo que nunca con cifras prácticamente inigualables.

Hasta la fecha, el 'killer' noruego ya ha alcanzado los 15 tantos en 12 partidos disputados con la camiseta 'skyblue'. Pero, contando sus apariciones con la selección de Noruega, esta cifra se eleva hasta los 24 tantos en 15 partidos. De hecho, a sus 25 años, Haaland ya se ha convertido en el décimo máximo goleador de la Champions League con 53 goles en 51 partido. Casi nada.

Haaland y Guardiola, tras ganar en el campo del Villarreal / Andreu Esteban

Aunque en su último partido se quedó sin ver portería, en la derrota del City en el campo del Aston Villa, nos encontramos ante la versión más letal del atacante noruego. Tampoco fue de la partida este miércoles en el duelo de EFL Cup contra el Swansea por un golpe, pero sobre todo porque Pep Guardiola se decantó por cuidar a una de sus piezas más importantes.

En el Manchester City saben de la importancia de Haaland, lo consideran un futbolista clave en el presente y futuro del club. Sin embargo, parece que el delantero no tiene tan claro que sus próximos pasos en este deporte los realice con el club inglés. El futbolista noruego firmó una 'superrenovación' con el City hasta el junio de 2034, pero ya hay algunas voces que lo sitúan fuera de la entidad 'citizen'.

Haaland sigue sumando goles en Champions / Champions

En ese sentido, Keith Wyness, exdirector ejecutivo del Aston Villa, apuntó a una posible salida del noruego: "Creo que Erling Haaland podría irse al final de esta temporada". Además, señaló directamente al Real Madrid como destino: "Se habla mucho de la posible marcha de Vinicius Junior del Real Madrid a Arabia Saudí. Los rumores de 200 millones de euros por el brasileño podrían ser un factor que permita al club español hacer una oferta por Haaland".

Cabe destacar que no sería una operación nada sencilla el fichaje de Haaland. Con contrato hasta 2034, se necesitaría una fuerte presión del futbolista para forzar su salida y una cantidad astronómica para convencer al Manchester City. Además, hay que contar con el salario del noruego, que en el conjunto 'skyblue' asciende a 25 millones de libras por temporada.