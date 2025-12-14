Haaland es inevitable

Desaprovechó todas las oportunidades que tuvo el Crystal Palace en la primera mitad, y lo pagó caro. Goleado. No entraron ni el larguero de Yeremy Pino en el minuto 15 ni las múltiples oportunidades de Ismaïla Sarr, en una increíble exhibición de juego de Adam Wharton, el gran deseo del mercado del Real Madrid.

El Palace dominó al equipo de Pep Guardiola en prácticamente toda la primera mitad, pero al final fue Erling Haaland, inevitable en el área, el que declinó la balanza y cambió por completo el rumbo del partido. Los números hablan por sí solos. En Selhurst Park, los 'cityzens' se vieron superados en la primera mitad. Desde 2024 que no conseguían ni un tiro a puerta en los primeros 20 minutos de partido. Solo la magia de Cherki generaba algo de tímido peligro, hasta que un centro lejano de Matheus Nunes en el minuto 40 encontró la cabeza de Haaland, que tocaba su primer balón en área rival, y ponía el primero del partido de cabeza.

A partir de ese tanto y, tras el descanso, el City se abrió y encontró más espacios y más juego. Se igualaron las fuerzas y los 'sky blue' esta tarde en Londres de gris, estuvieron más acertados.

Primero fue Foden, que remató desde la frontal una gran jugada individual de Cherki, que sigue asombrando a todas las gradas. Ya en el tramo final, un error de las águilas en la salida de un córner a favor dejó a Savinho solo ante Henderson. El brasileño le regateó y fue zancadilleado. Penalti claro y nada protestado. Otro gol de Haaland, esta vez de penalti, que fue hombre que desatascó un partido complicado para su equipo y sigue poniendo goles en su mochila. Es infalible. Imparable.