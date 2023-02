"Puede que Haaland haya elegido el club equivocado"

Jamie Carragher, el exfutbolista y analista de 'Sky Sports', reflexiona sobre el rol del noruego en el City de Guardiola Las contundentes declaraciones llegan después de la derrota de los 'citizens' ante el Tottenham (1-0)

El Manchester City cayó por la mínima (1-0) ante el Tottenham el pasado domingo. El conjunto entrenado por Pep Guardiola, que sigue en segunda posición, no aprovechó el 'pinchazo' del Arsenal en Goodison Park para recortar distancias en la clasificación.

Aprovechando la dinámica irregular de los de Manchester, el exfutbolista y analista de 'Sky Sports', Jamie Carragher, ha hablado sobre el rendimiento de los jugadores, centrándose sobretodo en su principal referencia, Erling Haaland. Aunque sus números en Premier son 'de escándalo', con 25 tantos en 19 partidos, Carragher afirma que el actual máximo goleador de la liga inglesa no juega igual que en Alemania: "Viene de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe, de extremo a extremo, y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él".

"Creo que esta temporada, cuando ha marcado sus goles, sólo hemos visto el 60% de Haaland", sentenciaba. "Son un equipo diferente y un equipo inferior con Haaland en el equipo, pero de nuevo no es culpa suya. El City, como equipo, no jugará al fútbol de extremo a extremo, no es el estilo de Guardiola. Sus jugadores no tienen la energía o la potencia o el ritmo para jugar de extremo a extremo".

El jugador que menos partidos ha necesitado para llegar a los diez goles en Premier (6) lleva 31 dianas en todas las competiciones y, aun así, según Carragher, "no estamos viendo todo lo que este jugador puede hacer debido al equipo al que ha ido".

El Tottenham Hotspur Stadium, ¿la bestia negra de Guardiola?

Desde la llegada del técnico de Santpedor al banquillo 'citizen', jugar en la tierra de los 'spurs' se le ha resistido; de hecho, las dos últimas veces que consiguió los tres puntos como visitante fueron en 2018, pero en esa época el Tottenham jugaba en Wembley. Desde entonces, cinco derrotas consecutivas, todas ellas en el Hotspur Stadium. Si buscamos la última victoria del City en el White Hart Lane, el antiguo estadio, nos tenemos que remontar a mayo de 2015, con Mauricio Pellegrini en el banquillo.

La derrota de ayer domingo coincide, además, con el resultado de la temporada pasada (1-0) y, con ella, suman ya la tercera seguida fuera de casa, un dato un tanto insólito en la 'era Guardiola'. La estadística que más se asemeja data de marzo y abril de 2017: derrota en Champions League en Mónaco (3-1), empate ante el Arsenal (2-2) y derrota en Stamford Bridge frente al Chelsea (2-1).