Haaland: "Haré todo lo posible por el triplete, me ficharon para ello"

El Manchester City encara la recta final de la temporada con el triplete a tiro Erling Haaland se compromete a dar todo de su parte para conseguir el ansiado sueño

El Manchester City encara la recta final de la temporada con el triplete a tiro. Con la Premier League en el saco, el equipo 'ciudadano' está a dos partidos de conseguir un hito histórico en el fútbol inglés.

La temporada del Manchester City no se podría entender sin la figura de Erling Haaland. El delantero noruego ha destrozado la competición inglesa en su primera temporada y apunta a sus dos últimos rivales, el Manchester United y el Inter de Milán.

Motivación no le falta, desde luego, al próximo Bota de Oro. Haaland quiere conquistar el triplete a cualquier precio y pondrá todo de su parte para conseguirlo: "Haré todo lo posible para intentar que suceda. Creo que sería inimaginable lograr los tres títulos, pero es mi mayor sueño y espero que los sueños se hagan realidad", ha contado a la BBC.

El delantero noruego cree que su fichaje tiene sentido con este tipo de partidos: "Me ficharon para lograr este tipo de hitos, no nos podemos engañar", ha respondido Haaland que no quiere dejar escapar la histórica oportunidad que tiene por delante.