Haaland enciende las alarmas en el City

Erling Haaland estuvo involucrado en la pelea del túnel de vestuarios

Con el del Arsenal son tres los partidos que acumula el noruego sin ver portería. El 'cyborg' sigue siendo el máximo anotador de la Premier League con ocho goles, pero sus últimas actuaciones no son habituales en él. Aunque son cifras muy buenas para un 9, no lo son para Haaland. El noruego tiene la pólvora mojada y lleva tres goles menos que la pasada campaña (algo poco habitual para el jugador) en este tramo inicial de liga.

Haaland atraviesa una de sus rachas goleadoras más complicadas, y su equipo lo está notando. Su último gol fue ante el Nottingham Forest el 23 de setiembre. Anotó el segundo gol para el City, que logró sumar los tres puntos (2-0). Desde ahí, Newcastle, Wolves, Leipzig y Arsenal se le han resistido al 'Cyberg', que en la pasada campaña anotó ni más ni menos que 48 goles.

El delantero del City nos tiene mal acostumbrados. Más de 1.05 de media de goles por partido es el registro del noruego. Es innegable su capacidad para marcar diferencia, pero el protagonismo en el club se lo está llevando Julián Álvarez.

Una mala tarde por culpa de Saliba y Magalhães

El Manchester City sumó su segunda derrota consecutiva en Premier, ambas sin Rodri y se une a la derrota en la Carabao. Tres resultados negativos que coinciden con la ausencia del centrocampista español y la poca presencia de Haaland. El noruego no apareció y paso desapercibido, en parte, también por la gran defensa realizada por Saliba y Magalhães. Ambos centrales no le dieron a Haaland una tarde agradable. El noruego no se sintió cómodo en el campo y eso fue debido al acierto de los centrales 'gunners', que estuvieron muy atentos y cortaron cualquier avance de los de Pep.

Tensión final tras la derrota

El delantero noruego estuvo además involucrado en una pelea que se produjo tras finalizar el partido en el Emirates Stadium. No fue el día más agradable tanto del City como del noruego. Los jugadores del City, que se fueron al camerino tremendamente enfadados con el staff de los 'gunners', discutieron con un miembro del personal. Las tensiones surgieron en los vestuarios y se rumorea que los gestos de Nicolas Jover, segundo de Mikel Arteta, desencadenaron los enfrentamientos. La seguridad del estadio tuvo que intervenir para calmar la situación.

🚨Haaland y Walker, ¿Protagonistas de una pelea tras el Arsenal vs. City?



Tras el gol de Gabriel Martinelli que selló la victoria del Arsenal sobre el Manchester City, el Emirates Stadium fue testigo de un tenso episodio que involucró a Erling Haaland y Kyle Walker. 😳



Las… pic.twitter.com/9iDrjlj81i — Qatar Sport News (@QatarSportNews) 9 de octubre de 2023

Es por eso que Pep Guardiola fue consultado sobre lo que pasó, pero el catalán no quiso responder la pregunta a pesar de afirmar que conocía lo que había pasado. “Sé lo que pasó, pero no voy a decir nada”.