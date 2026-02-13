Haaland, duda para el partido de FA Cup: "No está al cien por cien"

En la previa del duelo de cuarta ronda de la FA Cup frente al Salford City, que se disputará el sábado por la tarde, Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación para analizar el momento de su equipo y actualizar el estado físico de una plantilla exigida por el calendario.

El técnico del Manchester City afronta el cruce copero con la intención de mantener la dinámica positiva, después de encadenar tres victorias consecutivas. Los ‘blues’ recortaron distancias en lo más alto de la Premier League tras una semana redonda. La remontada en Anfield y la victoria cómoda frente al Fulham (3-0), con goles de Antoine Semenyo, Nico O’Reilly y Erling Haaland antes del descanso, redujeron la ventaja del Arsenal de seis a cuatro puntos, después del tropiezo contra el Brentford.

Los 'sky blues' parece que han olvidado el mal inicio de 2026, en el que se dejaron puntos ante Chelsea, Brighton y Tottenham, y vuelven a transmitir sensación de solidez en todas las competiciones. Sin embargo, el técnico catalán no quiere excesos de confianza y apuesta por mantener a sus futbolistas "frescos, en forma y con hambre", especialmente en un torneo como la FA Cup que exige profundidad de plantilla.

Una de las principales incógnitas gira en torno a Erling Haaland. El delantero noruego fue sustituido al descanso el pasado miércoles tras notar molestias. "No está al cien por cien. No es nada grave, pero tuvo algunas molestias durante el partido y por eso no jugó la segunda parte. Decidiremos hoy si participa", explicó Guardiola.

También se refirió al estado de John Stones, que ya entró en la última convocatoria, y a la progresiva reaparición de Rubén Días. "Mañana veremos si juega o cuántos minutos juega", apuntó el entrenador de 55 años sobre el central inglés, dejando entrever que dosificará esfuerzos. Savinho y Jeremy Doku, en cambio, continúan ausentes.

El Manchester City inició la edición 145 de la FA Cup con una goleada histórica (10-1) al Exeter City en tercera ronda. Ahora, recibe en el Etihad Stadium al Salford City de cuarta división. Los 'Ammies' llegan a la eliminatoria tras superar al Lincoln City en los penaltis, al Leyton Orient (4-0) y al Swindon Town (3-2).

Guardiola planteará un once, a priori, con muchas rotaciones. James Trafford apunta a la portería y jóvenes como Max Alleyne podrían tener minutos. El técnico catalán quiere avanzar de ronda sin sobresaltos y mantener la buena racha 'citizen'.

Además, Pep se refirió al futuro incierto de Bernardo Silva: "No, no tengo ni idea... Sinceramente, le dije: 'Cuando tomes una decisión, avísame'. Pero no tengo ni idea..."