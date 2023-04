Haaland desvela su poción mágica

El delantero noruego del Manchester City es un amante de la leche, según ha confesado en sus redes sociales "Yo y mi poción mágica", ha escrito en Twitter, para acompañar a unas fotos en las que aparecía con dos botellas

Erling Haaland es el delantero de moda en Europa. Esta temporada lleva anotados 45 goles entre todas las competiciones y va camino de romper todos los récords en la Premier League, donde su equipo, el Manchestar City, ya pisa los talones al Arsenal de Mikel Arteta, líder de la competición.

Imaginamos que sus estratosféricas cifras goleadoras no se deben a su comida favorita, la pizza de kebab, como reconoció el mismo delantero noruego hace un tiempo en redes sociales. ¿Cuál es entonces la poción mágica de Haaland para marcar tantos goles?

Medio broma o medio en serio, la ha desvelado el propio futbolista también en sus redes, donde ha publicado un mensaje acompañado de cuatro fotografías en las que se le puede ver con dos botellas de leche en la mano. "Yo y mi poción mágica", ha escrito el jugador para acompañar a las instantáneas, junto a dos emoticonos, el primero de un vaso de leche y el segundo de un brazo sacando músculo.

Me and my magic potion 🥛💪🏻 pic.twitter.com/Bunvm6e9tB