Haaland ya sabe a qué se dedicará cuando se retire del fútbol: "Me despeja la mente"

Erling Haaland ha publicado un nuevo vídeo en su canal oficial de YouTube en el que muestra algunos de sus momentos del día a día, desde su vuelta a los entrenamientos hasta sus planes cuando está en casa.

En la grabación aparece con el nuevo corte de pelo que se hizo hace ya dos semanas y que dio mucho que hablar durante varios días. El futbolista recuerda el revuelo que provocó su cambio de imagen y reconoce que no esperaba que se convirtiera en uno de los grandes temas de conversación: "No esperaba que todo el mundo hablara de mi pelo durante tres días. Es solo pelo".

Sin embargo, algo sorprendente del vídeo es cuando el delantero noruego abandona las instalaciones del City y muestra una de las aficiones que practica cuando tiene tiempo libre. Haaland se dirige a uno de sus rincones favoritos de su casa, donde tiene preparada la leña, y comienza a cortar troncos para después hacer fuego.

Esta actividad tiene poco que ver con la vida de una estrella del fútbol mundial, pero para el noruego es una parte habitual de su rutina: "Este es el lugar donde ocurre la magia. Aquí es donde corto la madera y la quemo".

El delantero deja claro que no está haciendo aquello simplemente porque tenga una cámara delante: "La gente piensa que estoy bromeando. Esto es lo que realmente hago". Haaland cuenta que lleva haciéndolo desde pequeño y que fue su padre quien se lo enseñó en la cabaña familiar de Noruega. Con el paso de los años, cortar leña se ha convertido en una de sus formas favoritas de desconectar de todo lo que rodea al fútbol: "Me despeja la mente", asegura.

Además, el noruego disfruta de todo el proceso, desde talar el árbol hasta cortar los troncos, dejarlos secar, recogerlos y llevarlos dentro para poder utilizarlos después. El delantero incluso bromea con las veces que termina entrando en calor durante todo el trabajo: "Primero tienes que talar el árbol, y te calientas. Tienes que hacer estos trozos, y te calientas. Tienes que cortarlos, y te calientas. Seis veces te estás calentando con ese árbol".

Haaland explica que durante uno de sus días de descanso, no sabía qué hacer y terminó pasando dos horas completamente solo preparando madera: "Ayer tuvimos un día libre. No hice nada. Estaba caminando y no sabía qué hacer. Por eso salí aquí. Estuve aquí dos horas, solo".

Haaland cortando troncos / YouTube

Una vez termina de cortar la leña, llega la parte que más disfruta: sentarse delante del fuego y quedarse mirándolo. Cuando le preguntan qué piensa al contemplarlo, lo tiene claro: "Paz. Paz pura. Me encanta. Es una de mis cosas favoritas para mirar".

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Y parece que esta particular afición no es algo que Haaland piense dejar de lado con el paso de los años, ya que explica que se imagina haciendo esto cuando sea mayor, una vez haya dejado atrás el fútbol y pueda disfrutar de una vida mucho más tranquila.