Haaland se 'come' a Cristiano Ronaldo y el City da miedo

El Manchester City vuelve a ser candidato total a la Premier League por mérito propio. El equipo de Pep Guardiola gana, juega bien y convence. Con el de Santpedor no hay mucha ciencia: si su equipo juega bien, normalmente gana. Si cuenta con supertalentos como Rayan Cherki completamente enchufados, lo primero está casi asegurado y, por ende, lo segundo. El 3-0 ante el West Ham fue el séptimo triunfo consecutivo y otra clara muestra de que el cuadro 'skyblue' no le pondrá las cosas fáciles al Arsenal de Arteta en la carrera de fondo llamada Premier League. También de que Erling Haaland es un goleador de época.

Cinco minutos tardó el noruego en abrir la lata. Areola salvó el primer remate del noruego, con la zurda, pero no pudo hacer nada ante el segundo intento, con la diestra. El West Ham pagaba muy caro dejar pensar a Foden en el sector izquierdo, que encontró al 'hombre gol' del City demasiado solo dentro del área. No se apuntó el doblete a los nueve minutos porque su cabezazo, franco y frontal, no encontró portería. Pero era una mala noticia para el cuadro 'hammer': Cherki, autor de un centro con música, acababa de entrar en acción. Y no iba a parar hasta sellar los tres puntos.

Cherki, Reijnders y Haaland, los tres fenómenos del City / Man Cit

El franco-argelino demostró cómo se puede ser la figura de un partido sin marcar ni asistir directamente. Como viene haciendo en los últimos encuentros, volvió a ser el principal generador de peligro del City. Ubicado en la derecha, a pierna cambiada, pero con libertad para ‘bailar’ por la frontal, Cherki fue descosiendo a la zaga de Nuno Espírito Santo hasta firmar la asistencia de la asistencia del 2-0, justo antes del descanso.

Recuperación en tres cuartos, ‘croquetita’ para marcharse de un rival y pase interior a un Haaland que solo tuvo que habilitar a Reijnders, que entraba en segunda línea, para superar a Areola por arriba. Un gol clave para llegar al ecuador del duelo con gran parte del trabajo hecho.

Reijnders celebra su gol al West Ham / Man Cit

En el segundo acto, Donnarumma tuvo que mostrar su mejor versión para alertar a sus compañeros de que la tarde aún podía torcerse. El italiano evitó en dos tiempos el 2-1 del West Ham y sufrió varios disparos peligrosos de un desacertado Bowen. Pero el City recuperó rápidamente el control del partido y acabó de liquidar al conjunto londinense con un gol de, quién si no, Erling Haaland.

Haaland supera al 'Bicho'

En el 69’, el ‘Cyborg’ aprovechó la falta de contundencia del West Ham para volver a superar a Areola… y a Cristiano Ronaldo. Esta temporada ya suma 19 tantos en 17 partidos de liga, pero lo realmente asombroso son sus cifras globales: 104 goles en 114 partidos de Premier League, uno más que el portugués, que necesitó 236 encuentros para marcar 103 tantos.122 más.

Finalmente, el marcador no se movió más y el City sumó merecidamente tres puntos que saben a equipo ganador. Ahora mismo, la dinámica del cuadro de Mánchester es excelente. Jugando de esta manera, 2026 promete éxitos.