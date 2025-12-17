Haaland cambia de trabajo por un día: de 'killer' letal a Papá Noel

Erling Haaland cambió de trabajo por un día: de futbolista a Papá Noel. El delantero del Manchester City colgó las botas, se enfundó el traje rojo y se convirtió en Papá Noel para protagonizar una original sorpresa por las calles de Manchester. Espíritu navideño en toda regla.

Bajo el anonimato del disfraz, el noruego recorrió distintos hogares repartiendo regalos y regalando sonrisas a niños y familias que jamás imaginaron quién se escondía detrás de la barba blanca. Todo quedó registrado en un vídeo para su canal de YouTube, que rápidamente comenzó a circular en redes y registró miles y miles de visitas.

Las reacciones no tardaron en llegar. Hubo momentos tan emotivos como divertidos, especialmente cuando Haaland descubrió que uno de los chicos que visitó era seguidor del Manchester United, el gran rival de la ciudad. Con su característico humor, no dejó pasar la oportunidad para bromear: “Este va directo a la lista de los traviesos”, señaló entre risas.

De este ingenioso modo, Haaland transformó una acción navideña en un contenido que gustó a seguidores y detractores y que, en cierta parte, ayudó a trasladar el espíritu navideño por las calles de Manchester.

Papá Noel no descansa ni en Navidad

Porque la Navidad no lo saca del foco. Durante la semana, Haaland volvió a ser decisivo dentro del campo firmando un doblete contra el Crystal Palace (3-0) para seguir metido de lleno en la pelea por la Premier League.

Erling Haaland celebra su gol ante el Crystal Palace / TOLGA AKMEN / EFE

Celebró el primero tras un cabezazo demoledor al final del primer tiempo y luego selló el triunfo desde el punto de penalti. Dos remates, dos golpes letales. Con esos tantos, el noruego alcanzó los 17 en 16 partidos de liga y continúa a un ritmo bestial.

Mientras el equipo de Guardiola encadena su cuarta victoria consecutiva y se coloca a solo dos puntos del Arsenal, Haaland sigue marcando el ritmo de un Manchester City que quiere ser campeón. Ya sea vestido de Papá Noel o de nueve letal, el noruego no deja de sorprender.