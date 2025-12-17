PREMIER LEAGUE
Haaland cambia de trabajo por un día: de 'killer' letal a Papá Noel
El delantero noruego publicó un nuevo vídeo en su canal de YouTube recorriendo las calles de Manchester disfrazado de Papá Noel
Erling Haaland cambió de trabajo por un día: de futbolista a Papá Noel. El delantero del Manchester City colgó las botas, se enfundó el traje rojo y se convirtió en Papá Noel para protagonizar una original sorpresa por las calles de Manchester. Espíritu navideño en toda regla.
Bajo el anonimato del disfraz, el noruego recorrió distintos hogares repartiendo regalos y regalando sonrisas a niños y familias que jamás imaginaron quién se escondía detrás de la barba blanca. Todo quedó registrado en un vídeo para su canal de YouTube, que rápidamente comenzó a circular en redes y registró miles y miles de visitas.
Las reacciones no tardaron en llegar. Hubo momentos tan emotivos como divertidos, especialmente cuando Haaland descubrió que uno de los chicos que visitó era seguidor del Manchester United, el gran rival de la ciudad. Con su característico humor, no dejó pasar la oportunidad para bromear: “Este va directo a la lista de los traviesos”, señaló entre risas.
De este ingenioso modo, Haaland transformó una acción navideña en un contenido que gustó a seguidores y detractores y que, en cierta parte, ayudó a trasladar el espíritu navideño por las calles de Manchester.
Papá Noel no descansa ni en Navidad
Porque la Navidad no lo saca del foco. Durante la semana, Haaland volvió a ser decisivo dentro del campo firmando un doblete contra el Crystal Palace (3-0) para seguir metido de lleno en la pelea por la Premier League.
Celebró el primero tras un cabezazo demoledor al final del primer tiempo y luego selló el triunfo desde el punto de penalti. Dos remates, dos golpes letales. Con esos tantos, el noruego alcanzó los 17 en 16 partidos de liga y continúa a un ritmo bestial.
Mientras el equipo de Guardiola encadena su cuarta victoria consecutiva y se coloca a solo dos puntos del Arsenal, Haaland sigue marcando el ritmo de un Manchester City que quiere ser campeón. Ya sea vestido de Papá Noel o de nueve letal, el noruego no deja de sorprender.
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals
- Descartada la opción Casadó
- Daniela Svedin Figo: 'Mi padre nos decía que iba a ser el número uno
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con casi toda la artillería a Guadalajara
- Abraham González, exjugador del Barça de Guardiola: 'Me dijo: ¿Eres el nuevo Iniesta? Como él no juega; tú tampoco
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal