Haaland no se calla: "No tuvimos hambre"

Erling Braut Haaland sacó su vena más noruega en una entrevista concedida a 'ESPN'. Directo, firme, sin tapujos, el escandinavo pasó balance a la temporada del Manchester City y fue muy crítico con el rendimiento deportivo del equipo liderado por Pep Guardiola. El 'cyborg' no puso excusas y se puso él mismo en la diana como uno de los responsables del pobre rendimiento de los celestes, tanto en la Premier League como en la Champions.

"No he suficientemente bueno"

Haaland regresó el pasado fin de semana en el empate de los 'cityzens' contra el Southampton, un nuevo desliz que no debería afectar de cara al sábado, cuando el City se medirá al Crystal Palace en la final de la FA Cup, última oportunidad de ganar un título este curso. El nórdico espera que el equipo recupere el apetito competitivo de antaño para finalizar la campaña con buen sabor de boca. De hecho, esa voracidad por ganar es un aspecto fundamental que Haaland considera que ha faltado esta temporada. "Se pueden encontrar excusas en todo esto -lesiones, muchas lesiones y en malos momentos-, pero al final no hemos rendido lo suficiente. No hemos tenido suficiente hambre", apuntaba.

El delantero incidía en la falta de "hambre" y se señalaba a sí mismo como culpable. "No he sido lo suficientemente bueno y no he ayudado al equipo en todo lo que necesitaba", decía el ex del Molde, Salzburgo y Dortmund.

Aun así y tras calificar la temporada de "desastrosa", Haaland mira al futuro con un halo de esperanza. Los resultados no pueden ser peores y el noruego peleará para que la ambición impere de nuevo en el vestuario. "El club tenía grandes expectativas, por eso esta temporada puede considerarse como catastrófica. No nos vale lamentarnos. Hay que pensar que el próximo año tenemos que encontrar esa motivación extra en nuestros estómagos para recuperar nuestra mejor versión".

Nueva camiseta

Erling Haaland fue uno de los modelos que utilizó el Manchester City para presentar la nueva equipación de cara al próximo curso. La firma que viste a los ingleses abandona el celeste completo lucido en la 24-25 para introducir una franja diagonal de color blanco. Un rayo de luz en el Etihad que puede ser premonitorio para la 25-26.