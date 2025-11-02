Haaland calienta la Premier

La historia reciente no sonreía a un Andoni Iraola que encaraba la difícil tarea de asaltar un Etihad Stadium que nunca se le había dado demasiado bien al Bournemouth: solo conocía la derrota en sus ocho visitas al feudo mancuniano. Con su brillante inicio de curso, sin embargo, tenían licencia para soñar. Pero claro, si el 'cyborg' está enchufado, hay poco que hacer. Y cómo está un Erling Haaland que, con su doblete a los 'cherries', se apunta 13 dianas en 10 jornadas. Tyler Adams añadió algo picante a un choque que sentenció el canterano Nico O'Reilly (3-1). Ese triunfo tendrá que esperar...

Uno solo puede quitarse el sombrero ante un Bournemouth que va camino de registrar su mejor marca en la Premier League y cuya manera de jugar al fútbol es todo un regalo para la vista. 'ADN' Iraola en toda regla. Y que plantó cara a un ascendente Manchester City hasta el último suspiro. Pep Guardiola rotó masivamente a su equipo, manteniendo únicamente en el once a Nico González, Doku y Cherki, que completaron los noventa minutos ante el Swansea City entre semana.

'Cyborg'

Asfixió el cuadro 'cherry' a un City agazapado en campo propio en los primeros compases del encuentro. Pero cada vez que salía en tromba, era amenaza asegurada a la meta de Petrovic. El guardameta serbio salió vencedor en un mano a mano ante Haaland, que se cobró venganza un par de minutos después, abriendo la lata con una definición impecable. Teledirigió el pase Nico a un Cherki que se la jugó de cabeza a un noruego poderosísimo e imparable en carrera y que no perdonó ante Petrovic.

Una sociedad prometedora

La respuesta 'cherry' llegó de manera inmediata. Donnarumma cometió un error garrafal y su mal despeje de puños le sirvió el gol en bandeja a Tyler Adams. Intervino el VAR por una posible falta de Brooks sobre un enfurruñado Donnarumma, pero el colegiado dio por válido el tanto. Se reequilibró la balanza en un Etihad que, superada la primera media hora, festejó la segunda diana del 'cyborg' noruego, otra vez asistido por Cherki.

Acción prácticamente calcada, salvo que el pase del ex del Lyon no fue con la testa, sino bombeado. Pudo engordar su cuenta goleadora y marcharse con un póker, pero tanto Petrovic como Senesi le aguaron la fiesta.

Nico O'Reilly sentenció el encuentro, emocionante hasta el final, instantes antes de alcanzar la hora en el reloj. Foden abrió para el canterano, muy útil para Pep en el lateral izquierdo, que pisó área y definió al segundo palo del guardameta serbio. Progresivamente fueron bajando las pulsaciones de un choque que presenció el esperado regreso de Rodri, que saltó al césped en el añadido. Golpe sobre la mesa de un Manchester City que calienta la Premier y se asienta en la segunda posición, a seis puntos del líder, el imparable Arsenal.