¿Por qué está Haaland en Barcelona?

Erling Haaland no se ejercitó en la sesión de entrenamiento del pasado jueves del Manchester City El delantero noruego se ha estado tratando en Barcelona de su lesión en la ingle

Erling Haaland no se ejercitó en la sesión de entrenamiento del pasado jueves del Manchester City. Los 'cityzens' disputan este sábado un fundamental encuentro ante el Liverpool, que deben ganar si quieren seguir luchando por el título liguero.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola cuenta ya con la ausencia de Phil Foden, tras superar una apendicitis. Con la posible baja de su mejor atacante, el equipo de Mánchester perdería a dos piezas muy importantes de su esquema.

Haaland ya se perdió los compromisos con su selección a pesar de haber entrado en la lista inicial. El delantero no pudo disputar ningún minuto con Noruega por una lesión en la ingle.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Sobre la lesión del futbolista, su padre Alfie Haaland declaró en la TV Noruega que “el City tiene un acuerdo con un hospital en Barcelona, por lo que ha estado allí para más controles y tratamientos”. Por este motivo el jugador ha estado en la ciudad condal.

Alfie añadió que "No soy médico, pero si no entrenas durante dos semanas, no puedes meterte a jugar un duelo como este. Tiene que haber una progresión. Si no puede entrenar, no jugará. Depende de cómo responda al tratamiento en los próximos días"

El Manchester City tiene una buena relación con el doctor Ramon Cugat y Erling Haaland ya había visitado anteriormente al doctor, según explica el diario Telegraph.