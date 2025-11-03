¿Haaland a la altura de Messi y Cristiano? Guardiola lo tiene claro

Lo de Erling Haaland este inicio de temporada está escapando a toda lógica. Tras su doblete contra el Bournemouth de este domingo en Premier League, el ariete se confirmó como el máximo goleador destacado del campeonato inglés con trece tantos, algo que ha llevado a Pep Guardiola a comparar al delantero con los dos astros del fútbol de las dos últimas décadas: Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

"Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme", explicó Guardiola sin tapujos en rueda de prensa. "La diferencia es que Messi y Ronaldo lo han hecho durante quince años, pero este es ese nivel. Cuando le pega a la pelota como en el primer gol es como que dice 'voy a marcar'", aseguró el técnico de Santpedor, encantado con el rendimiento de su delantero, que tuvo una respuesta clara cuando fue preguntado sobre si está al nivel de Messi o Cristiano: "Por supuesto que sí, sólo tienes que ver sus números".

Dependencia de Haaland

Si algo ha puesto en evidencia Haaland es la excesiva dependencia del City con el noruego en el apartado goleador. Mientras el ariete suma trece goles en su cuenta personal en Premier League, ninguno del resto de compañeros ha marcado más de uno. "Por supuesto que necesitamos los goles de otros, de Phil Foden, de Tijani Reijnders y de los otros que han tenido ocasiones", recordó el entrenador del Manchester City.

Guardiola se volvió a deshacer en elogios para expresar la capacidad de Haaland, esta vez respecto a su mentalidad competitiva: "Tiene esa hambre que le hace top. Lo he dicho muchas veces lo increíble que es entrenarle", apuntó. "A veces soy duro con él, pero tiene una mente abierta. Sin él será duro, si soy sincero, pero tenemos suerte de que Omar Marmoush está de vuelta y que tenemos muchos jugadores en forma", agregó Guardiola.

La próxima víctima de Haaland puede ser el club en el que explotó, el Borussia Dortmund, al que se enfrenta este miércoles en Champions League. El delantero noruego quiere volver a levantar el máximo título europeo con el Manchester City, que confía en su estrella para volver a recuperar su corona como reyes de Europa.